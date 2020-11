Straßenbahnen der Bogestra fielen auf einem Teilstück in Wattenscheid eine Stunde lang aus.

Sachbeschädigung Stromkasten geknackt: Straßenbahnen in Bochum ausgefallen

Bochum-Wattenscheid. Ein Unbekannter hat vor einer Woche in Bochum-Wattenscheid die Stromversorgung für die Straßenbahn unterbrochen. Die Straßenbahnen fielen aus.

Eine unbekannte Person hat sich am vergangenen Mittwochmorgen (18. November) in Wattenscheid an einem Stromkasten zu schaffen gemacht und dadurch Straßenbahnen der Linie 302 der Bogestra lahmgelegt.

Wie die Polizei am Mittwoch (25. November) berichtet, geht es um die Haltestelle Lohrheidestraße/Lyrenstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der Täter an dem dort stehenden Stromkasten in der Zeit vor 5.50 Uhr vorsätzlich die Energieversorgung unterbrochen. Zuvor hatte er ein Schloss geknackt.

Straßenbahnen konnten rund eine Stunde lang nicht fahren

Durch den dadurch ausgelösten Stromausfall konnten die Straßenbahnen bis 6.50 Uhr den Bereich zwischen dem August-Bebel-Platz und der Lohrheidestraße nicht befahren. Die Bogestra hat den Schaden kurzfristig reparieren können.

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten unter der Rufnummer 0234/909 5206 um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen bei der Tat beobachtet haben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Einen Zusammenhang mit der Sprengung eines Verteilerkastens in der vergangenen Sonntagnacht in Wattenscheid-Höntrop sieht die Polizei zurzeit nicht. (B.Ki.)

