Streit um Corona: Kripo Bochum sucht U-Bahn-Schubser

Bochum. Die Polizei Bochum sucht einen Mann, der einen 75-Jährigen niedergestoßen hat. Dieser hatte ihn auf einen Corona-Verstoß hingewiesen.

Nach einem Hinweis auf mangelnden Körperabstand wegen des Coronavirus ist ein Mann auf einem Bahnsteig zu Boden geschubst worden. Die Polizei Bochum sucht jetzt mit zwei Fotos einer Überwachungskamera nach dem Täter. Die Bilder sind allerdings qualitativ schlecht.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Bochum

Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. Juni an der U-Bahn-Haltestelle „Bermuda3Eck“, wie die Kripo am Dienstag mitteilte. Ein 76-jähriger Bochumer stieg an jenem Montag gegen 15.15 Uhr in den Aufzug zu der Haltestelle. Mit ihm fuhr ein unbekannter Mann nach unten, der den pandemiebedingten Mindestabstand nicht einhielt.

76-Jähriger stürzt auf den Bahnsteig in Bochum – und der Täter geht einfach weiter

Beim Aussteigen machte der Bochumer sein Gegenüber darauf aufmerksam. Daraufhin schubste der Unbekannte den Senior von hinten. Der 76-Jährige stürzte auf den Bahnsteig, blieb aber unverletzt. Der Täter ging einfach weiter.

Dieses Foto zeigt den Tatverdächtigen von hinten. Foto: Polizei Bochum

Täterbeschreibung: ca. 40 Jahre alte, rund 1,75 Meter groß, „dicke“ Statur, Halbglatze, blonde Haare, rasiertes Gesicht. Das Kriminalkommissariat 31 bittet um Hinweise: 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

