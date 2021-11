Heftiger Streit Streit in Bochum eskaliert: Rentnerin (75) über Fuß gefahren

Bochum. Ein Streit um einen Parkplatz ist in Bochum eskaliert. Ausgerechnet vor einem Ärztehaus wurde einer 75-Jährigen über den Fuß gefahren.

Der Streit um einen Parkplatz ist am Dienstag, 2. November, heftig eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 9.30 Uhr ausgerechnet vor einer Arztpraxis in Wattenscheid-Höntrop zu der folgenreichen Auseinandersetzung.

Als ein Parkplatz am Dienstagmorgen an der Straße Hönnebecke plötzlich frei wurde, reagierte eine 75-jährige Bochumerin, die als Beifahrerin im Auto ihres Mannes saß, prompt: Sie stieg aus und stellte sich einem anderen Autofahrer (75, aus Bochum) in den Weg, um den Platz für ihren Mann zu beanspruchen.

Frau musste von Arzt behandelt werden

Doch es sollte anders kommen: Laut Polizei, fuhr der Autofahrer der 75-Jährigen über den Fuß. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Beamten schrieben eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei mahnt grundsätzlich zu rücksichtsvollem Verhalten im Straßenverkehr, um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum