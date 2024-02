Streik bei der Bogestra: Bus und Bahn fallen Donnerstag aus

Warnstreik in Bochum sowie in Gelsenkirchen: Busse und Bahnen der Bogestra fahren nicht.

Bochum In Bochum und Gelsenkirchen fahren am Donnerstag weder Busse noch Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi NRW ruft zum Warnstreik im Nahverkehr auf.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 15. Februar, einen Warnstreik im Nahverkehr Nordrhein-Westfalens angekündigt. Den ganzen Tag lang fahren deshalb im gesamten Betriebsgebiet Bochum und Gelsenkirchen sowie den umliegenden Städten keine Busse und Bahnen. Zudem gibt es keine Fahrten durch Drittunternehmen im Auftrag der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (Bogestra). Wer an diesem Tag von A nach B kommen möchte, muss auf andere Verkehrsmittel wie Fahrräder, E-Roller oder Car-Sharing ausweichen.

Das Recht der Kundinnen und Kunden, Bus oder Bahn nutzen zu können, entfällt. Damit ist auch das Versprechen der Betriebe auf pünktliche Verkehrsmittel aufgehoben. Hinzu kommt: Am Donnerstag sind die Kundencenter der Bogestra geschlossen. Auskunft zum Nahverkehr in Bochum und Gelsenkirchen gibt es dennoch unter folgender kostenloser Servicenummer: 0800/65 04 030. Gleichzeitig seien trotzdem alle Tunnelanlagen und Betriebseinrichtungen aus Sicherheitsgründen bewacht, erklärt die Bogestra.

Landesweiter Warnstreik legt Nahverkehr in Bochum und Gelsenkirchen lahm

Der Warnstreik in NRW durch die Gewerkschaft Verdi soll den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, bevor es am Freitag, 16. Februar, erneut zu Tarifverhandlungen kommt. In der ersten Verhandlungsrunde konnte keine Einigung erzielt werden. Vielmehr heißt es von Verdi NRW, alle Forderungen der Gewerkschaft seien „vom Tisch gewischt“ worden.

„Auf unsere seit Anfang Dezember bekannten Forderungen nur mit Gegenforderungen zu reagieren, deutet darauf hin, dass wir uns harten Verhandlungen stellen müssen“, erläutert Peter Büddicker, Branchenkoordinator Busse und Bahnen bei Verdi NRW.

