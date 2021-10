Straßenraub: Kripo Bochum fahndet mit Foto nach Verdächtigen

Bochum. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Kripo nach zwei Männern. Sie sollen einen Bankkunden überfallen haben.

Die Kripo Bochum versucht jetzt, mit einer öffentlichen Foto-Fahndung zwei Männer zu identifizieren, die im Verdacht stehen, einen 23-jährigen Bankkunden überfallen zu haben.

Wer kennt dieser Männer? Foto: Kripo Bochum

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Samstag (28. August) an der Kortumstraße 40 (Ecke zum Südring) in der Bochumer Innenstadt. Gegen 23.50 Uhr hob der 23-Jährige an dem dortigen Bankautomaten Geld ab. Dabei wurde er von den Unbekannten, die vor der Geschäftsstelle warteten, beobachtet. Nachdem der 23-Jährige die Bank verließ, wurde er von den beiden bis zur Viktoriastraße verfolgt, zu Boden geschlagen und aufgefordert, Geld herauszugeben. Sie drohten, ihn sonst zu erstechen.

Straßenräuber flüchteten ohne Beute

Einer der Tatverdächtigen. Foto: Kripo Bochum

Sie versuchten, in seine Hosentasche zu greifen. Das konnte das Opfer, das in eine Gaststätte flüchtete, verhindern. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Ohne Beute flüchteten die beiden Straßenräuber.

Einer ist circa 1,95 Meter groß, kräftig, hat kurze blonde Haare, blaue Augen und trug eine blaue Mund-Nasen-Maske. Sein Begleiter, laut Polizei „augenscheinlich osteuropäischer Abstammung“, ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat schwarze Haare, einen Bart und trug eine rosafarbene Maske.

Wer kennt die abgebildeten Männer?, fragt die Kripo und bittet unter 0234/909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

