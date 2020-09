Straßenraub in Bochum: Täter schlägt nachts auf Opfer ein

Bochum. Ein 22-Jähriger ist in Bochum nachts von Straßenräubern überfallen und verletzt worden. Die Kripo sucht nach Zeugen.

Ein 22-jähriger Bochumer ist in der Nacht zu Montag (7.) um 3.30 Uhr an der Haltestelle „Knappschaft“ an der Königsallee in Bochum von drei unbekannten Männern angegriffen worden. Sie forderten Bargeld.

Als der 22-Jährige laut Polizei angab, kein Geld bei sich zu haben, schlug einer der Männer unvermittelt zu. Die drei Unbekannten flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Bochumer wurde dabei leicht verletzt.

So werden die Straßenräuber von der Kripo Bochum beschrieben

Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Kappe. Alle drei sahen laut Zeugenangaben „südländisch“ aus.

Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise: 0234/909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

