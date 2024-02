Straßenräuber überfallen Bochumerin (79) auf Parkplatz

Bochum Als sie in ihr Auto einsteigen wollte, wurde eine Seniorin in Bochum von Räubern angegriffen. Dabei stürzte sie und wurde verletzt.

Eine 79-jährige Bochumerin ist bei einem Überfall auf einem Parkplatz verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war die Frau am Donnerstag (1.) gegen 14.15 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz des Bio-Marktes Denns an der Hattinger Straße 264 unterwegs. Als sie an ihrem dort abgestellten Auto ankam, näherten sich ihr von hinten zwei unbekannte Männer. Einer der beiden versuchte unvermittelt, ihr gewaltsam die Handtasche zu entreißen.

Die Seniorin setzte sich zur Wehr und umklammerte ihre Tasche, stürzte dann jedoch infolge des Angriffs zu Boden. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

So werden die beiden Straßenräuber beschrieben

1. Tatverdächtiger: 20 bis 30 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß, laut Zeugenaussagen „südländisch aussehend“, schwarz gekleidet.

2. Tatverdächtiger: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank, laut Zeugenaussagen „südländisch aussehend“, schwarze Kleidung, weißes Basecap.

Das Kriminalkommissariat bittet unter 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

