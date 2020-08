Verbrechen Straßenräuber erbeuten in Wattenscheid zweimal ein Handy

Wattenscheid. Zwei Männer sind am Wochenende in Wattenscheid ausgeraubt worden. Die Täter erbeuteten jeweils ein Handy und sind verschwunden.

Ein 41-jähriger Bochumer ist am Freitag (15.) gegen 18.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Wattenscheid von zwei Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Laut Polizei rissen die Täter sein Handy aus der Hand. Täterbeschreibung: „südländisches Aussehen“, circa 20 bis 25 Jahre alt und schwarz gekleidet.

Ein zweiter Raub wurde an der Postgasse in Wattenscheid gemeldet. Am Samstag (16.) gegen 1.40 Uhr wurde dort laut Polizei ein 18-jähriger Bochumer von mehreren unbekannten Personen angegriffen. Diese raubten sein Handy aus der Tasche.

So beschreibt die Polizei Bochum einen der Tatverdächtigen

Einer der Täter soll zwischen 19 und 20 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine schlanke Figur und schwarze, krause sowie lockige Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt. Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Hinweise ans Kriminalkommissariat 34: 0234/909-8410 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).