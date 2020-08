Auch die Linie 305 in Bochum ist von den Bauarbeiten im Tunnel betroffen.

Öffentlicher Nahverkehr Straßenbahnen fahren in Bochum vorübergehend nur eingleisig

Bochum. Straßenbahnen fahren in Bochum auf einem Abschnitt abends nur eingleisig. Grund sind Bauarbeiten. Es kann Verspätungen geben.

Die Tunnelstrecke der Bogestra-Linien 302, 305 und 310 wird in den nächsten Tagen gearbeitet. Deshalb wird von Sonntag (23.) bis Donnerstag (27.), jeweils von ca. 21.30 Uhr bis Betriebsende, eine eingleisige Streckenführung zwischen Bochumer Verein und Lohring eingerichtet.

Dabei wird für alle Fahrten an den Stationen Bochum Rathaus (Süd), Bochum Hbf und Lohring das Gleis in Fahrtrichtung Gelsenkirchen / Höntrop genutzt. Die Fahrgäste werden gebeten, an den betroffenen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten.

Fahrgäste werden gebeten, mögliche Verspätungen einzukalkulieren

Mögliche Verspätungen sollten Fahrgäste einkalkulieren, etwa wenn es um Übergänge zu anderen Linien geht. An der Haltestelle Bochum Hbf ist in dieser Zeit darauf zu achten, dass für Fahrten in Richtung Langendreer / Witten ein anderer Bahnsteigabgang genutzt werden muss (Richtung Gelsenkirchen / Höntrop).

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (Festnetz 20 Cent/Verbindung, mobil max. 60 Cent/Verbindung) angerufen werden.