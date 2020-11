Ende einer Ära: Die Bogestra hat die letzten Straßenbahnen der Baureihe NF6D abgestellt. Jeder in Bochum kannte die Fahrzeuge, die fast 30 Jahre auf den Strecken der Linien 302 (Laer – Buer) und 308/18 (Gerthe – Dahlhausen) unterwegs waren. Zwar werden die Oldies jetzt ausrangiert, weiterfahren sollen sie aber trotzdem. Wenn auch nicht im Ruhrgebiet.

Immer wieder technische Probleme

Die Betriebsgeschichte der kantigen, rot-weiß lackierten Bahnen war nicht ohne. Tatsächlich dürften die NF6D als „Problem-Baureihe“ in die Annalen des Bochumer-Gelsenkirchener Verkehrsunternehmens eingehen. Dabei galten die Vehikel Anfang der 90er Jahre als höchst innovativ. Ein Mehr an Elektronik gegenüber den damals üblichen M-Wagen zeichnete sie aus, mehr Platz für die Fahrgäste gab es auch.

Vor allem aber war eines wichtig: Die Bahnen waren „niederflurgerecht“, heißt: Man musste nicht mehr über ausfahrbare Treppchen einsteigen, sondern konnte glatt von der Bahnsteigkante aus eintreten. Von dieser Eigenart leitet sich auch die Baubezeichnung ab: NF steht für „Niederflur“, 6D für den Modelltyp.

Keine Museums-Bahn Von der Baureihe NF6D wird kein Fahrzeug in Bochum museal erhalten. Die Arbeitsgemeinschaft Historische Fahrzeuge der Bogestra hat darauf verzichtet. Grund sind nicht die im Text angesprochenen technischen Probleme, vielmehr ist es die in den Bahnen verbauten Elektronik. Der absehbare hohe Wartungs- und Erhaltungsaufwand der Computertechnik gilt den ehrenamtlichen Bahnfreunde der Historischen Arbeitsgemeinschaft als kaum zu überwindendes Handicap.

Die Premierenfahrt auf der zukünftigen Stammlinie 302 erfolgte Ende August 1993. Danach rollten die Straßenbahnen auch auf den Linien 308 und 318, ihr typischer sausender Sound auf der Hattinger Straße ist ÖPNV-Benutzern noch im Ohr. Ebenso das schrille Klingeln, wenn Autos den Fahrweg blockierten.

Außerplanmäßige Neuanschaffung wurde nötig

Die Freude am Fahren wurde aber leider immer wieder durch technische Probleme getrübt. Das ging so weit, dass vor fünf Jahren der außerplanmäßige Kauf von Bahnen eines anderen Typs beschlossen wurde. Drängender Anlass: In der Nacht vom 27. auf den 28. Januar 2015 wurde bei einer Werkstatt-Kontrolle ein Anriss in der Achse eines Einzelradfahrwerks bei einer der NF6D-Straßenbahnen festgestellt.

Risse in Fenster- und Türecken

Danach wurde die Höchstgeschwindigkeit vorsorglich auf 30 km/h begrenzt und alle Bahnen – täglich! - mittels Mehrfachmessung des betroffenen Bauteils auf Auffälligkeiten überprüft. Reparaturen bzw. der Austausch der Fahrwerke wurde auf mehrere Jahre hochgerechnet – ein teurer „Spaß“. Doch das war noch nicht alles. 2006 zeigten sich an Fenster- und Türecken der von Siemens/Düwag hergestellten Fahrzeuge Risse, die immer wieder auftraten und nur mit immensen Aufwand repariert werden konnten.

Mit den weißen Fahrzeugen des Typs Variobahn ersetzte die Bogestra die störanfälligen Straßenbahnen der Bauart NF6D. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Das zwang die Bogestra, vorzeitig 42 neue Fahrzeuge in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren als Ersatz zu beschaffen – die so genannten Variobahnen, wie sie heute unter anderem auf der Relation Buer – Langendreer zum Einsatz kommen.

Anspruchsvoller Zeitplan

„Die Auslieferung erfolgte von 2016 bis 2020. Weitere acht Optionsfahrzeuge könnten 2023 bis 2024 geliefert werden. Dieser sehr anspruchsvolle Zeitplan zeigt die dringende Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung“, so Bogestra-Pressesprecher Christoph Kollmann.

Zurück zu den Alt-Fahrzeugen NF6D. Deren letzte zwei mit den Nummern 401 und 421 kommen nicht unter den Schneidbrenner, sondern werden an die Verkehrsbetriebe Lodz in Polen weitergereicht, wo bereits 33 ihrer Bochumer Schwesterfahrzeuge rollen. Am 24. November setzt sich ein Sattelschlepper vom Betriebshof Engelsburg aus mit den Bahnen im Gepäck Richtung Osten in Bewegung - dann ist diese Baureihe nach 28 Jahren, zwei Monaten und 30 Tagen Geschichte. Am 25. August 1992 hatte der erste NF6D die damalige Bogestra-Hauptwerkstatt in Gerthe erreicht.

66 Millionen Euro musste das Verkehrsunternehmen für die insgesamt 42 Straßenbahnen dieses Typs hinblättern. Nur einen Bruchteil davon spült der Polen-Deal zurück in die Kasse.

