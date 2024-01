Straßenbahn und Auto kollidieren: Zwei Personen verletzt

Bochum Erneut ist es auf der Universitätsstraße in Bochum zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen. Der Pkw wurde mitgeschleift.

Beim Zusammenprall mit einer Stadtbahn der Linie U35 auf der Universitätsstraße in Bochum wurde am Mittwoch ein Pkw mehrere Meter mitgeschleift. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Beim Überqueren der Gleise von der Bahn erwischt

Der 47-jährige Straßenbahnfahrer war gegen 10 Uhr in Richtung Bochum-Zentrum unterwegs. Eine Pkw-Fahrerin (35) fuhr zur selben Zeit in die gleiche Richtung auf dem separaten Linksabbieger-Fahrstreifen. Sie wollte, so die Polizei, nach links auf die BAB 448 in Richtung Essen auffahren. Beim Überqueren der Gleise wurde ihr Fahrzeug seitlich von der Straßenbahn erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der Pkw kam entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen und riss dabei Teile eines Geländers aus der Verankerung.

In dem Auto befand sich ein drei Jahre altes Kind, das bei der Kollision ebenso wie die Fahrerin verletzt wurde. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer blieb unverletzt.

Unfälle zwischen Stadtbahn und Pkw häufen sich

Der Pkw war nach Auskunft der Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten die jeweils linken Fahrstreifen der Universitätsstraße bis etwa 12.25 Uhr gesperrt werden. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234/9095206 melden.

In den vergangenen Monaten hatte es bereits mehrfach Unfälle auf der Universitätsstraße mit Beteiligung von Pkw und Straßenbahnen gegeben. Im Dezember wurde dabei ein 75-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Zwei Monate zuvor hatte eine 70-jährige Frau versucht, auf den Gleisen zu wenden. Auch sie wurde bei dem Unfall verletzt.

