Straßenbahn auf Abwegen: „308“ bog Richtung Wattenscheid ab

Nach dem Halt am Hauptbahnhof schlug die Straßenbahn der Linie 308 die falsche Richtung ein – und strandete an der Haltestelle Jakob-Mayer-Straße.

Bochum. Diese Fahrt vom Stadion Richtung Schauspielhaus endete anders als gedacht: Die Bahn der Linie 308 bog falsch ab. Was dann passierte.

Diese Heimfahrt vom Stadion wird Fritz Hubrich nicht so schnell vergessen: Nach dem Spiel des VfL Bochum am vergangenen Samstag stieg der 30-Jährige in die Bahn der Linie 308 Richtung Hattingen. Doch statt am Schauspielhaus landete er an der Alleestraße. Was war passiert?

Am Hauptbahnhof sei der Großteil der Fahrgäste ausgestiegen, erinnert sich Hubrich. „Irgendwann wunderte ich mich, dass die Haltestelle Bermudadreieck gar nicht kommt.“ Kurz darauf die Durchsage der Fahrerin: „Oh, da war eine Weiche falsch gestellt. Wir haben uns verfahren.“ Sie bat um Geduld – und fuhr wenig später in die Haltestelle Jakob-Mayer-Straße/Jahrhunderthaus ein.

Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann erklärt, wie es zu der Irrfahrt der Linie 308 kommen konnte. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Das Fahrzeug hatte bei der Fahrt eine nicht passende Zielcodierung“, erklärt Christoph Kollmann, Sprecher der Bogestra. Hintergrund: „Das Fahrpersonal stellt bei jeder Fahrt im Fahrzeug bestimmte Werte ein, unter anderem die Zielcodierung.“ Darauf basierend würden die Fahrstraßen eingerichtet und die Signale so gestellt, dass keine zwei Fahrzeuge an einer Stelle sind. „Aus diesem Grund“, sagt Kollmann, „bestand an keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko.“

Irrfahrt der „308“: Fahrgäste nahmen’s mit Humor

Die etwa 20 bis 30 Fahrgäste in der Bahn hätten die Irrfahrt mit Humor genommen, erzählt Fritz Hubrich. „Alle fanden’s lustig“, sagt er. Angelehnt an den Karnevalshit „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“ hätten einige „Heute fährt die 18 bis nach Wattenscheid“ angestimmt – wohlwissend, dass sie bei der Linie damit nicht ganz korrekt lagen.

Hubrich stieg an der Jakob-Mayer-Straße aus, setzte seinen Heimweg zu Fuß fort. Und die Bahn auf Abwegen? Konnte dank einer Weiche an der Haltestelle die Richtung wechseln, berichtet Bogestra-Sprecher Kollmann. Zurück ging’s auf die 308-Linie – und nach erneutem Richtungswechsel dann auch wie geplant Richtung Hattingen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum