Stadtparkumbau – der Zeitplan

Die Landschaftsgärtner und Projektplaner haben den Umbau des Stadtparks in vier Bauabschnitte aufgeteilt: Der Parkbereich Nord inklusive Spielplatz und Wasserspielplatz ist Abschnitt 1, der Parkbereich Mitte mit den Themengärten (Rosengarten, Dahliengarten, Heidegarten) Abschnitt 2. Noch in diesem Jahr soll hier Gehölzpflege betrieben werden. Die Abschnitte 3 und 4 – Parkbereich Südost und Südwest, also der „untere“ Teil Richtung Kunstmuseum/Kurfürstenstraße – sollen ab Herbst/Winter 2024 folgen. Der Zeitplan sei „sportlich“, sagt Doreen Wippermann, Projektleiterin beim Büro RMP Stephan Lenzen.

Die Entwurfsplanung für alle vier Bauabschnitte soll bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein, anschließend folgt die detaillierte und konkrete Ausführungsplanung – erst in den Abschnitten 1 und 2 (bis etwa März 2024), anschließend in den Abschnitten 3 und 4 (bis etwa Juli 2024). Die Bauarbeiten in Nord/Mitte sollen bis Mai 2025 abgeschlossen sein, im Süden ist März 2026 angepeilt. Im ersten Halbjahr 2025 überschneiden sich die Arbeiten – dann wird im kompletten Park gewerkelt.

In den kommenden Monaten und Jahren soll es weitere Spaziergänge und Info-Veranstaltungen geben. Bürgerinnen und Bürger können noch bis zum 22. September schriftlich Anregungen und Anmerkungen loswerden – per E-Mail an stadtpark@nrw-urban.de.