Stolperstein für Otto Ruer an seinem 90. Todestag gereinigt

Bochum. Den Stolperstein für Dr. Otto Ruer säuberten gemeinsam Alt-OB Stüber und Oberbürgermeister Eiskirch. Die Nazis hatten Ruer in den Tod getrieben.

Zum 90. Todestag von Dr. Otto Ruer am 28. Juli 2023 säuberten Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und Alt-OB Ernst-Otto Stüber den Stolperstein von ihm direkt vor dem Bochumer Rathaus. „Wir wollen die Bochumer Stolpersteine sichtbar halten und auf die Geschichte der Menschen aufmerksam machen, die unsere Stadt mitgeprägt haben. Dazu zählt Ruer, der als Oberbürgermeister von den Nazis verleumdet und aus dem Amt und dem Leben getrieben wurde“, so Eiskirch.

Aus Verzweiflung das Leben genommen

Ernst-Otto Stüber ergänzt: „Es ist beachtlich, was in seiner Amtszeit als Oberbürgermeister geleistet worden ist, zum Beispiel die Gründung des Deutschen Bergbau-Museums.“ Dr. Ruer war Jurist und war im Oktober 1924 zum Bochumer Oberbürgermeister gewählt worden. Er war parteilos, stand der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) nahe und sorgte für die Umsetzung vieler sozial-, bildungs- und kultur-, aber auch verkehrspolitische Akzente.

Danach wurde Otto Ruer bereits Ende der 1920er-Jahre – auch aufgrund seiner jüdischen Herkunft – zur Zielscheibe nationalsozialistischer Angriffe. Die Nazis behaupteten, er habe als Oberbürgermeister die Amtsgeschäfte unkorrekt geführt und öffentliche Gelder, unter anderem beim Bau des Rathauses, verschwendet. Am 11. März 1933 drängten sie ihn aus dem Amt. Er floh nach Berlin, wo er am 13. März 1933 verhaftet und ins Bochumer Amtsgefängnis überstellt wurde. Nachdem er am 11. Mai 1933 aus der Haft entlassen worden war, ging Ruer zurück nach Berlin und kämpfte dort erfolglos für seine Rehabilitierung. In seiner Verzweiflung nahm er sich zwei Monate später, am 29. Juli 1933, das Leben.

Bochumer Medaille und Platz tragen seinen Namen

Seit 1959 ist einer der beiden zentralen Plätze der Innenstadt nach Dr. Otto Ruer benannt. Dort erinnert eine Gedenkplatte an ihn. Auch die Dr. Ruer-Medaille trägt den Namen des früheren Oberbürgermeisters; mit ihr ehrt die jüdische Gemeinde nicht jüdische Persönlichkeiten, die sich um die jüdische Gemeinschaft verdient gemacht haben. Mit ihr wurde als erster 2004 der damalige Oberbürgermeister Ernst-Otto Stüber ausgezeichnet, der sich für den Neubau der Bochumer Synagoge eingesetzt hatte.

