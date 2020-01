Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stichwort: Kommunalwahl

Bei Kommunalwahlen werden von den Bürgerinnen und Bürgern in direkter Wahl für die Dauer von fünf Jahren in kreisfreien Städten der Rat und die Bezirksvertretungen, in kreisangehörigen Gemeinden der Rat und der Kreistag gewählt.

Die aktuelle Wahlperiode dauert ausnahmsweise rund sechseinhalb Jahre. Die nächste Wahl des Rates und der Bezirksvertretungen findet am Sonntag, 13. September 2020, statt.