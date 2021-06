Steven Sloane nimmt Abschied: „Bin für immer ein Bochumer“

Bochum. Nach 27 Jahren sagt Steven Sloane in Bochum „Good bye“. Abschiedsgala bietet viele Überraschungen – darunter die Grußbotschaft eines Superstars.

Ob sich Steven Sloane seinen Abschied so vorgestellt hat, als er 1994 als junger Dirigent nach Bochum kam? 27 Jahre später steht er auf der Bühne des Anneliese-Brost-Musikforums mitten in der Stadt, das durch sein unermüdliches Wirken überhaupt erst gebaut wurde, und sagt unter stehenden Ovationen sichtlich gerührt „Good bye“. „Ich bin für immer ein Bochumer“, ruft Sloane in die Runde. Fast meint man, eine kleine Träne bei ihm zu sehen.

Um die Abschiedsgala für ihren scheidenden Chef war bei den Bochumer Symphonikern zuvor heftig gerungen worden. Eigentlich sollte die Ära Sloane im Musikforum mit einem rauschenden Fest vor ausverkauftem Haus zu Ende gehen, ganz so wie es sich der beliebte GMD wohl gewünscht hätte.

Abschiedsfeier in Bochum stand lange auf der Kippe

Als dies pandemiebedingt nicht möglich war, drohte Sloanes Amtszeit sogar eine Weile komplett ohne Zuschauer als Live-Stream im Internet zu enden. Nun sind es immerhin einige Auserwählte und langjährige Freunde, die den 62-jährigen Dirigenten dank niedriger Inzidenzwerte aus Bochum verabschieden dürfen. 150 Gäste im knapp 1000 Zuschauer fassenden Saal geben alles, damit sich der Abend nicht so „leer“ anfühlt.

Der scheidende GMD selbst verfolgt die Abschiedsfeier im Kreise seiner erwachsenen Kinder aus der ersten Reihe im Hochparkett. Was genau passieren und wer alles kommen wird, hat ihm vorher offenkundig niemand gesagt: „Lass dich überraschen, Steven“, sagt der Komponist Moritz Eggert, der als Moderator durch die zweistündige Feier führt.

Stark bei Stimme: Schauspieler Dominique Horwitz singt zu Ehren von Steven Sloane Chansons von Jacques Brel. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Oberbürgermeister Thomas Eiskirch ernennt Sloane zum „Ehrendirigenten“

Wer dem Maestro dann alles seine Aufwartung macht, ist durchaus beeindruckend. Natürlich sind zunächst die offiziellen Stellen an der Reihe: Neben NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) gehört dazu auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD), der Sloane für „27 unvergessliche Jahre“ dankt und ihm eine Ehrenurkunde in Form eines großen, blau-weißen Bildes verleiht. „Das ist nicht nur für die Wand“, merkt Eiskirch mahnend an. Denn Sloane darf sich glücklich schätzen, ab jetzt der erste „Ehrendirigent auf Lebenszeit“ in der Geschichte der Stadt zu sein. Als ein solcher ist er gewissermaßen dazu zwangsverpflichtet, hin und wieder in „seinem“ Musikforum nach dem Rechten zu sehen.

Videobotschaften von Herbert Grönemeyer und Frank Goosen

Launige Grußbotschaften erreichen den Saal über Video: Herbert Grönemeyer, mit dem Sloane seit Jahren eine gute Freundschaft verbindet, singt seinen eigenen Song „Einmal nur in unserm Leben“. „Es ist ein Glück, dass du so lange in Bochum warst“, meint Grönemeyer. Dass nun neue Aufgaben als Leiter des Jerusalem Symphony Orchestra auf ihn warten, sei allein schon wegen der Luftveränderung verständlich, scherzt Grönemeyer. „Von Bochum nach Jerusalem ist der Schritt nicht so weit.“

Abschiedsgala für Steven Sloane Abschiedsgala für Steven Sloane Besondere Gäste wie der Tenor Christoph Prégadien oder Dominique Horwitz sangen zum Abschied des Bochumer Generalmusikdirektors. Foto: Olaf Ziegler

Neben Video-Grüßen der Sängerin Marlis Petersen aus Wien und des Geigers Philippe Quint aus der Corona-Quarantäne in Seoul meldet sich auch Kabarettist Frank Goosen zu Wort – und lässt den schönsten Satz des Abends fallen: „Steven, wir danken dir, dass du erst gehst, nachdem du das Größte vollendet hast: den Wiederaufstieg des VfL Bochum in die erste Bundesliga.“

Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (rechts) ernennt Steven Sloane zum „Ehrendirigenten auf Lebenszeit“. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Zum Abschluss: die Fan-Hymne der L.A. Dodgers

Und natürlich kann man einen Mann wie Steven Sloane nicht gebührend verabschieden, ohne viel Musik: Die Bochumer Symphoniker, die wegen der Abstandsregeln nur in kleiner Besetzung antreten können, sind bestens aufgelegt. Sie begleiten den Tenor Christoph Prégardien bei zwei Liedern von Gustav Mahler und bringen gemeinsam mit dem stimmstarken Schauspieler Dominique Horwitz einige Chansons von Jacques Brel zur Aufführung.

Das Steiger-Lied mischt Dirigentin Magdalena Klein mit der Hymne aus „Star Wars“, während die Mitarbeiter der Geschäftsstelle ihren Chef zu einem witzigen Musikquiz herausfordern. Anders als erwartet geht der Abend nicht mit Herbies „Bochum“ zu Ende, sondern mit dem Fan-Song der L.A. Dodgers, Steven Sloanes liebstem Baseball-Team. Der Maestro grinst über beide Backen, jede Zeile kann er mitsingen.

