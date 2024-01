Stehen im Weg: 40 Bäume fallen für Edeka-Neubau in Bochum

Bochum 40 Bäume müssen für einen neuen Supermarkt weichen. Obwohl sie gesund sind. Warum die Stadt Bochum trotzdem die Fällung genehmigt.

Dass der Stadtteil einen weiteren Supermarkt bekommt, findet in Bochum-Linden großen Anklang. Derzeit wird ja das Gebäude an der Hattinger Straße 774-776, in dem früher das Kaufhaus Wortmann beheimatet war, aufwändig umgebaut. Edeka wird dort einziehen. Im Rahmen des Bauprojekts kommt es nun aber zu einer unpopulären Maßnahme. 40 Bäume werden gefällt. Weil sie im Weg stehen.

Es sind vor allem Ahorne und Buchen, die bald weichen müssen. Sie sind alle gesund, haben Stammumfänge von bis zu 1,54 Meter. Und deshalb fallen sie auch unter die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bochum. Allerdings stehen die Bäume genau dort, wo später im Zuge eines Ausbaus neue Parkplätze entstehen sollen. Und sie stören wohl auch die Zufahrt für die Anlieferung per Lkw.

Die Stadt will trotzdem die Fäll-Genehmigung erteilen. Die Bäume könnten „aufgrund der bau- und planungsrechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens nicht erhalten werden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung an die Bezirksvertretung Südwest und den Umweltausschuss. Man mache in diesem Fall eine Ausnahme, weil das Grundstück sonst gar nicht oder „nur unter wesentlichen Beschränkungen“ für den Betrieb eines Supermarktes genutzt werden könne. Die Baugenehmigung sei bereits am 20. Oktober 2021 erteilt worden.

Bagger sind derzeit hinter dem ehemaligen Kaufhaus Wortmann in Bochum-Linden mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Die Fällung kann allerdings nur unter Auflagen erfolgen: Als Ersatzpflanzung sind 78 Laubbäume mit einem Mindeststammumfang von 20 Zentimetern zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen. Die Bäume sollen laut Stadt überwiegend auf dem Grundstück gesetzt werden.

Manfred Burkowski, der den Edeka in Linden als Inhaber führen wird, erklärt die Notwendigkeit der Maßnahme: „Der jetzige Parkplatz ist viel zu klein, mit der Fläche kämen wir nicht klar.“ Von daher gehe es leider nicht anders. Er sei sicher, dass ausreichend Platz für die Ersatzpflanzungen vorhanden sei. „Das ist ja Auflage und ging auch aus den Baubesprechungen hervor.“

An diesen nimmt Burkowski regelmäßig teil, um den Baufortschritt mitzubekommen. Ansonsten lasse er sich eher selten auf der Baustelle blicken. „Da ist ja weniger der Kaufmann gefordert, dafür gibt es schließlich den Bauunternehmer.“

Ins ehemalige Kaufhaus Wortmann an der Hattinger Straße in Bochum-Linden wird ein Edeka ziehen. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Vor Ort laufe es aktuell laut Plan. Hinten raus werden derzeit Gebäudeteile abgerissen. „Nach dem Rückbau wird dann mit dem Neubau begonnen.“ Bis zur Eröffnung des Edeka wird es noch ein gutes Jahr dauern. Burkowski peilt den Start im ersten Quartal 2025 an.

Die Baukosten von insgesamt rund 1,4 Millionen Euro teilen sich wie folgt auf: Der Bau der Zufahrt (über die Hasenwinkeler Straße) schlägt mit 64.000 Euro zu Buche, der Ausbau des Parkplatzes mit 470.000 Euro. Für die Sicherungsmaßnahmen und die Sanierung von Böden und Bergschäden fallen 873.000 Euro an.

Beim Parken hinter dem Edeka wird es künftig eine Besonderheit geben. „In Absprache mit der Bezirksvertretung darf hier für zweieinhalb bis drei Stunden frei geparkt werden“, bestätigt Manfred Burkowski, was Bezirksbürgermeister Marc Gräf (SPD) schon im Herbst 2023 berichtet hatte. Linden sei ja ein Veranstaltungsort (Kirmes, Lindener Meile etc.), von daher brauche man Parkplätze.

Das Kaufhaus Wortmann im Herzen von Linden stand seit 2014 leer. Die Baupläne von Edeka waren bereits 2018 öffentlich geworden. Bis zur Umsetzung hat es dann aber noch ein bisschen gedauert.

