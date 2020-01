Bochum. Die in einem Bürogebäude in Bochum gemessenen Stäube sind unbedenklich. Anwohner sagen, sie seien über mögliche Gefahren nicht informiert worden.

Staubalarm in Bochum: Stadt gibt Entwarnung: „keine Gefahr“

Entwarnung in Bochum. Die gefundene Stäube in einem städtischen Verwaltungsgebäude in der Innenstadt haben sich als nicht gesundheitsgefährdend herausgestellt, so Stadtsprecher Thomas Sprenger. „Deshalb öffnen wir das Gebäude am Montag wieder.“

Während die am frühen Freitagmorgen (17. Januar) begonnenen Reinigungsarbeiten in dem siebengeschossigen Gebäude an der Ecke Junggesellenstraße/Am Schlegelturm noch im Gange waren, wurde gegen 13 Uhr die Bewertung der vorliegenden Staubmessung bekannt. Laut Gesundheitsamtsleiter Ralf Winter und dem städtische Arbeitsschutz, die Rücksprache mit dem Verfasser des Prüfberichts gehalten hatten, geht von dem gefundenen Staub keine Gesundheitsgefahr aus.

In weißen Schutzanzügen waren am späten Freitagvormittag (17. Januar) Reinigungskräfte im Verwaltungsgebäude an der Junggesellenstraße in Bochum unterwegs. Foto: Foto: Michael Weeke

„Der Staub ist unbedenklich“, so der Stadtsprecher. Die nachgewiesenen künstlichen Mineralien seien auch nicht in der Raumluft gemessen worden. Warum die Ergebnisse der Untersuchung der bereits am 18. Dezember in der fünften Etage des Hauses genommenen Proben erst am Donnerstag vorlagen, erklärt der Sprecher mit den Feiertagen, die dazwischen lagen.

Keine Belastung der Raumluft

In weißen Schutzanzügen mit Atemschutz vor dem Mund waren am Freitagvormittag Reinigungskräfte durch das Verwaltungsgebäude gegangen. Sie waren wohl auf der Suche nach der Ursache, der für den rätselhaften Staub verantwortlich ist, auf den die Stadt am Donnerstag durch eine Messprobe vom 18. Dezember aufmerksam wurde. Außerdem waren sie dabei, die Räume vom Staub zu befreien. Anwohner, die an dem Gebäude vorbeiliefen, betrachteten das Geschehen rätselnd – die Stadt habe sie nicht informiert.

„Was genau das los ist, weiß ich nicht“, sagte eine 79-jährige Anwohnerin, die mit ihrem Mann in einem der Häuser direkt gegenüber des Gebäudes in der Straße Am Schlegelturm wohnt. „Uns hat niemand Bescheid gesagt“, so die Seniorin, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte.

Die Stadt Bochum riet den Anwohnern zu diesem Zeitpunkt noch auf ihrer Homepage zur Vorsicht, weil eine Gesundheitsgefährdung nicht auszuschließen sei. Sie sollten ihre Fenster bis auf Weiteres geschlossen halten und Oberflächen im Haushalt reinigen. Ein Informationsschreiben, einen Aushang oder einen Anruf habe es laut mehrerer Anwohner aber nicht gegeben. Das räumt auch die Stadt Bochum ein: „Es gab von uns keine direkte Information an die Anwohner“, so Stadtsprecher Thomas Sprenger. „Aber wir sind unserer Pflicht als Arbeitgeber nachgekommen.“

So sah es am im Eingang des Verwaltungsgebäudes an der Junggesellenstraße in Bochum aus. Fachleute reinigten das Gebäude, in dem die Stadt rätselhaften Staub gemessen hat. Foto: Michael Weeke

Staub in Bochum: Anwohner sorgen sich um ihre Gesundheit

Schon seit Längerem sei die Situation rund um die Baustelle, wo seit knapp einem Jahr das ehemalige Justizareal mit insgesamt fünf Gebäuden abgerissen wird, nur schwer erträglich – besonders seit vergangene Woche eines der alten Hochhäuser komplett abgerissen wurde, so eine Anwohnerin. „Wir können nicht richtig lüften“, sagt die 79-Jährige. „Wenn überhaupt machen wir morgens mal kurz das Fenster auf.“ Dieses Problem hat auch ihre 70-jährige Nachbarin. „An den Fenstern und auf dem Balkon klebt eine dicke Staubschicht, die man kaum weg bekommt. Bei dem ganzen Staub macht man sich natürlich auch Sorgen um die Gesundheit“, beklagt sie.

Seit den frühen Morgenstunden tagten im Rathaus Bochum und im Technischen Rathaus die Facharbeitsgruppen, um über die Situation nach dem Auftreten einer bislang noch nicht näher bezeichneten staubartigen Substanz zu beraten.

Fachleute sitzen am Freitag (17. Januar) zusammen

Als eine rasche Reaktion auf das Auftauchen des rätselhaften Staubs in der Innenstadt hatte der Umweltservice Bochum (USB) am frühen Freitagmorgen gehandelt. „Wir haben einen Wasserwagen losgeschickt. Damit kann verhindert werden, dass der Staub aufgewirbelt wird“, so USB-Sprecher Jörn Denhardt. Das Fahrzeug sprühte Wasser und feuchtete so den trockenen Staub an. An Spekulationen über die Gefährlichkeit der Substanz wolle er sich jedoch nicht beteiligen.

Verwaltungsgebäude ist geschlossen

Die Verwaltung hatte in einer ersten Reaktion das Gebäude an der Junggesellenstraße mit dem Beratungs- und Servicecenter des Jugendamtes geschlossen. Mit einem rot markierten Feld informierte die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite über diese Sicherheitsmaßnahme.

Das Dienstgebäude der Stadtverwaltung Bochum wurde für Freitag, 17. Januar, geschlossen.Am Montag öffnet es wieder. Foto: Lutz Leitmann / Stadt Bochum, Presseamt

Auch wenn keine Gefahr von den Stäube ausgeht, wie die Stadt sagt. Noch sei völlig unklar, um was für eine Belastung es sich handele, wo sie herkomme und, ob es überhaupt eine unmittelbare Gefahr für die Anwohner gebe. Am Donnerstag (16.) hatte die Stadt unmittelbar auf Messergebnisse reagiert, die Hinweise auf eine Belastung durch „künstliche Fasern“ gegeben hatten.

Klagen über Staub

Seit Beginn der Abbrucharbeiten des ehemaligen Justizzentrums hatten Passanten immer wieder über eine Staubbelastung geklagt. Ob diese im Zusammenhang mit den Stäube stehen, ist nicht bekannt. Auch auf der anderen Seite des Verwaltungsgebäudes wird gebaut. Der eingerüstete Schlegturm wird saniert.