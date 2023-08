Start frei für den Kemnader Burglauf: Fit bleiben, Gutes tun

Beim Kemnader Burglauf (hier ein Archivbild) gehen am 27. August auch wieder die Walker an den Start.

Bochum. Am 27. August startet der Kemnader Burglauf. Der Erlös ist für schwerkranke Kinder bestimmt. Auch die neue Bochum-Hymne wird erklingen.

Fit bleiben, Gutes tun: Am Sonntag, 27. August, geht der Kemnader Burglauf in die nächste Runde. Der Erlös ist erneut für die Duchenne-Stiftung und deren Arbeit für muskelkranke Kinder und deren Familien bestimmt.

Zum 17. Mal wird der Benefiz-Lauf unter der Schirmherrschaft von Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch und seiner Amtskollegen Lars König aus Witten und Dirk Glaser aus Hattingen gestartet. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet die Deutsche Duchenne-Stiftung als Veranstalter. Zum Organisationsteam gehört auch Teutonia Riemke. Mehr als 100 Helferinnen und Helfer sind ehrenamtlich im Einsatz.

Kemnader Burglauf: Die Walker machen den Anfang

Los geht’s um 10.30 Uhr an der Wasserburg Haus Kemnade (An der Kemnade 1 in Hattingen). Zum Auftakt gehen die Walker auf eine Zehn-Kilometer-Strecke. Es folgen ein Halbmarathon (Start um 11 Uhr), ein Zehn-Kilometer-Lauf (14 Uhr) und zum Abschluss ein Vier-Kilometer-Lauf (16.30 Uhr). Anmeldungen sind am Sonntag noch vor Ort möglich. Die Startgebühren finden sich auf duchenne-deutschland.de/kemnader-burglauf-2023.

Am Haus Kemnade wird während der Läufe ein buntes Rahmenprogramm präsentiert. Mit dabei sind u.a. ein Spielemobil für Kinder, die Band „Take 5“ und das Duo „Mondfunk“ mit seiner neuen „Weltstadt“-Hymne auf Bochum.

Duchenne-Verein ist auf Spenden angewiesen

Alle Erlöse kommen der Organisation „Duchenne Deutschland“ mit Sitz in Bochum zugute. Sie setzt sich für Kinder ein, die an Duchenne Muskeldystrophie leiden: eine lebensverkürzende, nicht heilbare Erkrankung, bei der die Gehfähigkeit sowie die Herz- und Lungenkapazität abnimmt. Die Patientinnen und Patienten werden selten älter als 25 Jahre.

„Der Verein ist auf Spenden angewiesen, die für die Forschung verwendet werden, aber auch für die wertvolle Projektarbeit für die Betroffenen und deren Familien“, sagt Geschäftsführerin Silvia Hornkamp.

