Starlight Express: Tag der offenen Tür - das erwartet Fans

Pearl ist eine der Lieblingsfiguren der Starlight-Fans, die ihre Kostüme beim Tag der offenen Tür stolz präsentieren (hier ein Archivfoto). Am 1. August gibt’s eine Neuauflage in Bochum.

Bochum. Erstmals nach vier Jahren lädt der Starlight Express in Bochum wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Das erwartet die Fans am 1. August.

Erstmals nach vier Jahren lädt der Starlight Express in Bochum wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Am Dienstag, 1. August, werden mehrere tausend Besucher am und im Theater am Stadionring erwartet.

Für die Freunde des Rollschuh-Musicals in ganz Deutschland und Benelux ist es ein ganz besonderer Feier-Tag: Wenn der Starlight Express am Ende der NRW-Schulferien zum Fan-Treffen bittet, steht der Vorplatz unter Dampf. Bis zu 10.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind regelmäßig dabei: vielfach in selbstgenähten Kostümen und mit aufwendiger Maske und Frisur. Auch die WAZ ist dabei: So bietet der WAZ-Kids-Club ein Bastelaktion an.

Starlight Express: Das letzte Fan-Treffen gab es 2019

Zuletzt gab es den Tag der offenen Tür 2019. Dann kam Corona. 2022 wollte die Direktion trotz ausklingender Pandemie noch kein Risiko eingehen. Nun jedoch können die Starlight-Anhänger wieder spannende Stunden mit Rusty, Pearl & Co. erleben.

Von 12 bis 18 Uhr bietet der „Open Day“ bei freiem Eintritt Backstage-Führungen, Fotoaktionen, Kinderschminken und die traditionelle Versteigerung von Erinnerungsstücken. Die Darsteller stehen für Gespräche und Selfies bereit. Beim Fanwettbewerb präsentieren sich kleine und große Starlight-Kenner in den Kategorien Tanz, Gesang und Kostüm dem Publikum und der Jury.

Erlös des Aktionstages ist für Kinderhospizdienste bestimmt

Wer sich für die Licht- und Bühnentechnik interessiert, erhält in zwei Skate- und Technik-Shows exklusive Einblicke. Dazu gibt’s Live-Musik, Gastronomie und ein besonderes Ticketangebot, das nur 24 Stunden gilt und vor Ort oder online zu buchen sein wird. Nach dem Programm geht es rasant weiter: Um 18.30 Uhr startet die reguläre Starlight-Vorstellung.

Der Erlös des Aktionstages ist für die Deutschen Kinderhospiz-Dienste sowie den Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Bochum bestimmt.

Infos und Anmeldungen für den Wettbewerb auf starlight-express.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum