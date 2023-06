Starlight Express: 27-Jährige sieht Show mehr als 550 Mal

Bochum. Kathrin Esselborn ist großer Fan von Starlight Express und erklärt den Kult-Faktor. Sie weiß, wie man ab und an gar kostenlos an Tickets kommt.

Nach mehr als 550 Besuchen erkennt Kathrin Esselborn das Theater von Starlight Express an seinem Geruch. Es ist diese Mischung aus Waffeln, deren Duft aus dem Foyer herein wabert, aus Turnhalle, der Nebelmaschine und einem „ganz speziellen“ Waschmittel, das für die Kostüme der Darstellerinnen und Darsteller verwendet wird. Kathrin Esselborn kommt in Schwärmen.

Was hat sie in all den Jahren nicht schon alles gesehen: Technik-Pannen mit dem widerspenstigen Brücken-Kollos, ausfallende Mikros, stürzende Darsteller und vergessene Lied-Texte. „Man merkt einfach, dass immer alle mit viel Spaß bei der Sache sind. Die können dann auch improvisieren, das ist spannend zu sehen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich das Musical wirklich gesehen habe.“

Starlight-Express-Fan ergattert regelmäßig Tickets auf Ebay

Sind die ständigen Theater-Besuche nicht teuer? „Nein, gar nicht“, sagt Kathrin Esselborn und verrät einen Trick. So schaut sie jeden Tag auf der Verkaufsplattform Ebay nach guten Angeboten. „Oft werden dort Einzelkarten sogar verschenkt, wenn etwa eine Begleitperson krank geworden ist.

Nur wenige Fan-Artikel hat Kathrin Esselborn bei sich Zuhause liegen, darunter gebrauchte Rollen und Stopper. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ihre Mutter hat sie damals schon als kleines Mädchen mit dem Starlight-Fieber infiziert, auch sie war großer Fan – „obwohl sie die ‘neue’ Show nicht mehr so gerne mag“. Dass sie aus ihrer kleinen Wohnung das Theater am Stadionring zu Fuß – oder im Sommer auch mal auf Rollschuhen – erreichen kann, das ist Zufall, beteuert die 27-Jährige. „Aber praktisch ist es natürlich“, fügt sie mit einem Grinsen hinzu.

Fanclub von Starlight Express hat knapp 650 Mitglieder

Für knapp zweieinhalb Jahre war die Bochumerin auch Vorsitzende des offiziellen Fanclubs mit seinen knapp 650 Mitgliedern in ganz Deutschland. Die profitieren von allerlei Vorteilen, wie Kathrin Esselborn sagt. „Es gibt Fan-Shows, die mit hohen Rabatten auf die Ticketpreise locken. Ab und an ein Meet & Greet mit einem der Darsteller, Starlight-Weihnachtsgeschenke, Verlosungen, zum Beispiel von gebrauchten Rollschuh-Rollen...“

Aus beruflichen Gründen steckt die 27-Jährige gerade in der Fanclub-Leitung zurück. Kathrin Esselborn hat eigentlich Geschichte und Germanistik auf Lehramt studiert, doch irgendwann spürte sie „das ist nichts für mich“. Als Aushilfe hatte sie nebenher beim Rewe-Supermarkt im Bermudadreieck gejobbt, nun will sie dort richtig einsteigen – und dann fehlt die Zeit.

Auch ihr Hobby hat mit Starlight Express zu tun

Die braucht sie neben der Arbeit auch für ihr Hobby: das Rollschuhkunstlaufen. Sie trainiert in der Hobbygruppe des REV Bochum. Ein paar Tricks, ein paar Sprünge – ein wenig das Gefühl der „echten“ Starlight-Darsteller.

Im Flur ihrer Wohnung sind die „Draußen-Rollschuhe“ geparkt – mit denen umrundet die 27-Jährige ganz gerne den Kemnader See. Die „Drinnen-Rollschuhe“ – Wert knapp 1000 Euro – sind mühsam zusammengestellt aus Starlight-Original-Teilen. Und was ist denn eigentlich ihre liebste Starlight-Rolle? „Ich liebe die Rockies“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Die finde ich total cool!“

