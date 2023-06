Stadtwerke-Triathlon: Bogestra muss Busse Sonntag umleiten

Der 1. Stadtwerke-Triathlon fand am 12. Juni 2022 in Bochum statt. Erneut werden Straßen gesperrt.

Bochum. Königsallee und umliegende Straßen sind durch den Triathlon in Bochum gesperrt: Am 18. Juni müssen einige Bogestra-Linien umgeleitet werden.

Für den 2. Stadtwerke-Bochum Triathlon werden in Bochum am Sonntag, 18. Juni, die Königsallee und umliegende Straßen gesperrt. Deswegen müssen ab Betriebsbeginn bis voraussichtlich 15 Uhr einige Linien umgeleitet werden. Verspätungen sind nicht auszuschließen.

Viele Buslinien in Bochum werden umgeleitet

Linie SB37: Durch die eingerichtete Umleitung können die Busse die Haltestelle Königsallee/Markstraße nicht anfahren.

Linie 349: Für den Zeitraum der Veranstaltung führen alle Fahrten der Linie 349 zu der Haltestelle Blankensteiner Straße. Die Fahrten in Richtung Haarstraße können nicht bedient werden.

Linie 350: Diese Linie kann aufgrund der Umleitungen an den Haltestellen Im Haarmannsbusch, Königsallee/Markstraße, Knappschaft, Werk Eickhoff, Rechener Park und Farnstraße nicht halten.

Linie 353: Von der Linie 353 können die Haltestellen Farnstraße, Werk Eickhoff, Knappschaft, Berneckerstraße und Knappenstraße/Zeche nicht bedient werden. Die Haltestelle Prinz-Regent-Straße wird in Fahrtrichtung Blankensteiner Straße um ca. 100 Meter auf die Höhe der Hausnummer 70 vorverlegt.

Linie 354: Die Busse der Linie 354 werden ebenfalls umgeleitet. Aus diesem Grund können die Haltestellen Hunscheidstraße, Danziger Straße, Drusenbergstraße und Springorum nicht angefahren werden. Alternativ werden die Haltestellen Kohlenstraße und Rubenstraße der Linie 365 bedient. Die Haltestelle Stenstraße in Fahrtrichtung Riemke wird zur gleichnamigen Haltestelle der Linie 365 auf der Stensstraße verlegt. Zusätzlich werden die Haltestellen der Linie 365 auf der Umleitungsstrecke bedient.

Linie 365: Die Busse können nicht an den Haltestellen Rubenstraße, Stensstraße, Springorum, Drusenbergstraße, Werk Eickhoff, Rechener Park West, Hunscheidstraße und Bergmannsheil halten. Anstelle der Haltestelle Kohlenstraße werden die gleichnamige Haltestelle der Linien 308 und 318 in Richtung Wattenscheid sowie eine Ersatzhaltestelle auf der Höhe der Sparkasse in Fahrtrichtung Bochum bedient. Die durch die Linie 365 nicht bedienten Haltestellen auf der Stensstraße werden durch die Linien 353 bzw. 354 angefahren.

