Stadtwerke-Triathlon Bochum: Diese Straße sind gesperrt

Für den Stadtwerke-Triathlon müssen am Sonntag, 18. Juni, wieder einige Straßen in Bochum gesperrt werden. (Archivbild)

Bochum. Für den Stadtwerke-Triathlon müssen am Sonntag, 18. Juni, wieder einige Straßen in Bochum gesperrt werden. Wir haben die Sperrungen gesammelt.

Der SV Blau-Weiß veranstaltet nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr am Sonntag, 18. Juni, wieder den Stadtwerke-Triathlon. Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich an diesem Tag auf ein paar Umwege in ihrem Wohngebiet einstellen.

Offiziell starten wird der Triathlon am Sonntag, 18. Juni, um 9 Uhr im Wiesentalbad. Danach begeben sich die Athletinnen und Athleten auf die Radstrecke, die bereits ab 7 Uhr für den Verkehr gesperrt sein wird. Die Strecke führt über die Wasserstraße, Richtung Königsallee hin bis zum Wendepunkt vor dem Kreisverkehr der Kosterstraße. Von da aus geht es zurück ins Wiesental.

Laut Veranstalter wird der Bereich ab 14 wieder für den Straßenverkehr freigegeben sein. Für Anwohner bedeutet das konkret: Fahrzeuge von Menschen, die in der Wasserstraße wohnen, müssen im Bereich der Drusenberg-, Spohr-, Lehhartz-, oder Hunscheidstraße geparkt werden.

Stadtwerke-Triathlon in Bochum – diese Straße sind besonders betroffen

Im Bereich der Hunscheidstraße wird es Übergänge für Fußgänger und Radfahrer geben. Bewohnerinnen und Bewohner der Königsallee im Bereich von G-Data und der Knappschaft können ebenfalls diesen Bereich per Fuß oder Fahrrad verlassen.

1. Stadtwerke-Triathlon des SV Blau-Weiß Bochum 1. Stadtwerke-Triathlon des SV Blau-Weiß Bochum Stadtwerke-Triathlon des SV Blau-Weiß Bochum. Start und Ziel war das Wiesentalbad. Foto: Socrates Tassos

Darüber hinaus können Menschen, die auf der Wohlfartstraße wohnen, rechts aus der Wohlfartstraße auf die Königsallee abbiegen, um dann auf die A 448 abzubiegen. Allerdings nur Richtung Essen oder weiter in die Prinz-Regent-Straße. Im Anschluss geht es für die Athletinnen und Athleten ins Wiesental, wo eine Laufstrecke vorbereitet sein wird.

Anwohnerinnen und Anwohner sollen über verschiedene Wege informiert werden: Es werden schon eine Woche vor dem Event Flyer mit Infos an der gesamten Radstrecke verteilt. Außerdem werden die Geschäftsinhaber, deren Läden von den Sperrungen betroffen sein werden, direkt angesprochen.

An der Wasserstraße wird es Halteverbote geben. Stand jetzt rechnen die Veranstalter mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am diesjährigen Stadtwerke-Triathlon.

