Stadtwerke Bochum: Vertrag des Netz-Chefs erneut verlängert

Bochum. Die Stadtwerke Bochum setzen auf Kontinuität. Aufsichtsrat und der Rat der Stadt haben die Vertragsverlängerung von Netz-Chef Rost bestätigt.

Holger Rost bleibt Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum Netz GmbH. Nach dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum hat auch der Rat der Stadt Bochum entschieden, den Vertrag des 51-jährigen Diplom-Ingenieurs bis Ende 2026 zu verlängern.

Seit 2011 Netz-Chef

Holger Rost ist seit 2011 Geschäftsführer der Netzgesellschaft der Stadtwerke Bochum. Zuvor war er seit 1995 in verschiedenen Funktionen in der Stadtwerke-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Hauptabteilung Strom. Rost studierte von 1989 bis 1995 Allgemeine Elektrotechnik an der Ruhr-Universität und schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur ab.

Die Stadtwerke Bochum Netz GmbH ist Netzbetreiber für das Strom- und Gasnetz im Versorgungsgebiet Bochum und eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Bochum Holding. Als örtlicher Verteilnetzbetreiber gewährleistet sie den technischen Betrieb der Strom- und Gasversorgung.

