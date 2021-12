Stadtwerke Bochum sind über die Feiertage erreichbar

Das Kundencenter der Stadtwerke Bochum am Ostring ist auch zwischen dem 27. und 30. Dezember besetzt.

Bochum. Die Stadtwerke Bochum kündigen an, auch während der Feiertage für ihre Kunden da zu sein. Der Entstörungsdienst sei rund um die Uhr besetzt.

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum wird auch an den Feiertagen und „zwischen den Jahren“ in Notfällen 24 Stunden am Tag erreichbar sein.

Die Notrufnummern lauten: 0234/ 960 11 11 (Strom/Öffentliche Beleuchtung), 0234/ 960 22 22 (Gas/Wasser), 0234/ 960 33 33 (Fernwärme).

Termin im Kundencenter vorher vereinbaren

Das Kundencenter ist nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Beachtung der 3G-Regel am 27., 28., 29. und 30. Dezember geöffnet. Der telefonische Kundendienst ist an diesen Tagen von 8 Uhr bis 20 Uhr unter 0234/ 960 37 37 erreichbar. Rund um die Uhr und auch an Feiertagen hat das Online-Kundencenter der Stadtwerke geöffnet; www.stadtwerke-bochum.de .

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum