Stadtwerke Bochum sind an weiterem Solarpark beteiligt

Bochum. Über ihre Trianel-Beteiligung bauen die Stadtwerke Bochum ihren Anteil an „grünem Strom“ aus. Die jüngste Investition ist ein Solarpark.

Die Stadtwerke Bochum erweitern ihr Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien mit einer weiteren Photovoltaik-Freiflächenanlage. Der neue Solarpark mit einer Leistung von 7,9 Megawatt (MW) wurde in Sachsen-Anhalt gebaut und ist Teil der Stadtwerke-Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien (TEE).

Solarpark ist klimaneutral und wirtschaftlich attraktiv

Neben dem Solarpark Uchtdorf ist der nun fertiggestellte Solarpark in Lübars das zweite Projekt mit Beteiligung der Stadtwerke in Sachsen-Anhalt. Die TEE verfügt derzeit über Solaranlagen mit insgesamt 59,4 MW.

„Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir die Energiewende aktiv voran. Wir können auf diese Weise an klimaneutralen Energielösungen mitwirken und investieren gleichzeitig, wie in Lübars, in wirtschaftlich attraktive Projekte mit überzeugenden Ertragsprognosen“, so Dietmar Spohn, Sprecher der Stadtwerke-Geschäftsführung.

Stadtwerke sind mit 12,2 Prozent größter TEE-Teilhaber

Der etwa 30 Kilometer östlich von Magdeburg gelegene Solarpark wurde bereits im Juli dieses Jahres, zweieinhalb Monate nach Baugenehmigung, in Betrieb genommen. Die Anlage besteht aus 17.694 Solarmodulen mit einer Leistung von 7,9 MW. Der Park wird jährlich 8,8 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom erzeugen, womit 2500 Haushalte mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden versorgt werden können. Durch die klimaneutrale Energieversorgung werden jährlich 6700 Tonnen CO2 eingespart.

Errichtet wurde der Solarpark auf einer 7,3 Hektar großen Fläche zwischen einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr und einer Bahnlinie. Die Stadtwerke Bochum sind mit 12,2 Prozent an der TEE beteiligt und damit größter Anteilseigner. Sie kündigen an, dass die TEE bis 2022 noch weitere Photovoltaik- und Windprojekte übernehmen wird. Derzeit umfasst das Portfolio mehr als 255 MW.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum