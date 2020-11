Stadtwerke Bochum beteiligen sich an weiterem Windpark

Die Stadtwerke Bochum beteiligen sich am nächsten Windpark (Symbolbild). Diesmal geht es um den Windpark Spreeau in Brandenburg.

Bochum. Die Stadtwerke Bochum beteiligen sich an einem weiteren Windpark; diesmal in Brandenburg. Auch in Bochum produziert der Versorger grünen Strom.

Die Stadtwerke Bochum setzen ihren Ausbau im Bereich der Windenergie weiter fort. Über die Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH (TEE) haben sie den Windpark Spreeau im brandenburgischen Spreenhagen gekauft.

TEE baut damit seine Stromerzeugungskapazität aus Windkraft und Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf insgesamt 235 Megawatt (MW) aus. Die Stadtwerke Bochum sind mit 12,2 Prozent an der Gesellschaft beteiligt .„Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir ein aktiver Treiber der Energiewende. Wir steigern den Anteil Erneuerbarer Energien und stellen uns zukunftsfähig auf, indem wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung leisten“, sagt Dietmar Spohn, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Bochum.

33.000 Haushalte können jährlich versorgt werden

Der Windpark Spreeau besteht aus acht Windenergieanlagen mit einer Höhe von 244 Metern. Die Rotoren haben einen Durchmesser von 150 Meter. Mit einer Gesamtleistung von 33,6 MW ist der Windpark der bislang größte im Portfolio der TEE. Ende des Jahres sollen die Anlagen ans Netz gehen und dann jährlich etwa 110 Millionen Kilowattstunden Ökostrom produzieren. Damit können rechnerisch knapp 33.000 Haushalte im Jahr versorgt und ein Ausstoß von etwa 75.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden werden.

Das aktuelle TEE-Portfolio umfasst 44 MW an Photovoltaik-Leistung und 191 MW an Windleistung. Weitere Projekte sollen bis Ende 2020 folgen. Die Stadtwerke Bochum sind deutschlandweit über die TEE an Windparks an Land und in der Nordsee beteiligt sowie betreiben vier Windenergieanlagen in Bremerhaven und eine PV-Freiflächenanlage im fränkischen Gnodstadt. Auf Bochumer Stadtgebiet betreiben sie sechs große Photovoltaik-Anlagen und gewinnen an der Ruhr in Stiepel Ökostrom aus Wasserkraft.

