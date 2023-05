Der Freigrafendamm als Freiluft-Tafel: Das Stadtteilfrühstück in Altenbochum – hier ein Archivbild aus Juni 2022 – findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt.

Altenbochum. Die Stadtteilfreunde Altenbochum bitten am 4. Juni wieder zum großen Freiluft-Frühstück auf dem Freigrafendamm. So bekommt man einen Tisch.

Tische raus, Bänke raus – der Freigrafendamm wird am Sonntag, 4. Juni, wieder zur großen Freiluft-Tafel. Zum vierten Mal bitten die Stadtteilfreunde Altenbochum am ersten Juni-Sonntag von 10 bis 14 Uhr zum Stadtteilfrühstück. Wer dabei sein will, kann sich vorab einen ganzen Tisch reservieren oder aber auch einzelne Plätze.

Die Stadtteilfreunde setzen dabei, wie auch bei anderen Aktionen wie der Weihnachtsbaum-Allee, auf das Engagement der Altenbochumer: Die Initiatoren sperren die Straße und stellen das Mobiliar – für das, was beim Picknick passiert, sind die Menschen aus dem Viertel verantwortlich. „Wir organisieren 100 Tische und 200 Bänke, an denen Ihr mit euren Nachbarn, Freunden, Vereinskollegen oder Familien einen gemütlichen Frühstücksvormittag verbringen könnt“, kündigen die Stadtteilfreunde auf ihrem Info-Flyer an.

Stadtteilfrühstück in Altenbochum: „einfach ein Pläuschken halten“

Das Stadtteilfrühstück solle „ein Treffpunkt zum Austausch, zum zusammen Frühstücken“ sein, sagt Victoria Weber, zweite Vorsitzende der Stadtteilfreunde. Wer will, könne aber auch „einfach ein Pläuschken halten“. Erlaubt sei „alles, was gefällt“: Die Leute sollten Deko nach Lust und Laune mitbringen und all das, was sie zum Frühstücken brauchen.

Die Anmeldungen laufen: Das Formular gibt’s zum Download auf der Homepage der Stadtteilfreunde (www.stadtteilfreunde-altenbochum.de), außerdem soll der Flyer in Geschäften in Altenbochum wie zum Beispiel der Bäckerei Wickenburg ausliegen.

+++ Nachrichten aus Bochum bequem ins Postfach: Hier können Sie den kostenlosen WAZ-Newsletter abonnieren! +++

Picknick auf Freigrafendamm: Ganzen Tisch oder einzelne Plätze reservieren

Reservierbar sind komplette Tische für maximal acht Personen (48 Euro plus 10 Euro Müllpfand), alternativ auch einzelne Plätze an gemischten Tafeln (jeweils 6 Euro plus 2,50 Euro Müllpfand). Die verbindlichen Buchungen nimmt Blumen Franke (Freigrafendamm 49) entgegen – wichtig: „Nur gegen Barzahlung“, so Victoria Weber. Den Müllpfand gebe es noch am Sonntag zurück, wenn der Platz sauber hinterlassen werde.

Auf den Frühstückstisch kommt, was immer die Menschen mitbringen: Die Stadtteilfreunde Altenbochum stellen das Mobiliar, die Bürgerinnen und Bürger können ihr Picknick selbst gestalten. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Auch wenn die Freilufttafel in erster Linie vom Miteinander der Frühstückenden lebt – für ein kleines Rahmenprogramm ist gesorgt: Ein Spielemobil steht für Kinder bereit, außerdem sind die Freiwillige Feuerwehr Altenbochum und die Pfadfinder mit dabei, auch Live-Musik kündigt Victoria Weber an. Beim Kinderflohmarkt kann Ausrangiertes die Besitzer wechseln. „Bringt einfach eine Decke mit und verkauft euer Spielzeug etc.“, rufen die Stadtteilfreunde auf.

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Stadtteilfrühstück in Altenbochum Stadtteilfrühstück auf dem Freigrafendamm in Altenbochum. Foto: Socrates Tassos

Die Planung steht, die Vorfreude wächst – einen Wunsch haben Victoria Weber und ihre Mitstreiter noch: „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“

Die Stadtteilfreunde haben auch die Termine für die weiteren Veranstaltungen 2023 festgelegt: „Sternenwiese“ im Goerdtpark: Freitag, 15. September. Aufbau Weihnachtsallee am Freigrafendamm: Samstag, 2. Dezember. „Altenbochum glüht“: Samstag, 16. Dezember.

Das sind die Stadtteilfreunde Altenbochum Die Stadtteilfreunde Altenbochum, ehemals Werbegemeinschaft, sind ein Zusammenschluss von mehreren Dutzend Geschäftsleuten, Selbstständigen und Vereinen im Stadtteil. Kürzlich hat der Verbund seinen Vorstand neu gewählt: 1. Vorsitzender ist Bernward Dickerhoff, 2. Vorsitzende Vicky Weber, 3. Vorsitzender Stefan Franke. Beisitzer sind Michael Keespe und Sandra Krauskopf, Kassenwart Knut Gras, Schriftführerin ist Annette Koch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum