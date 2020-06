Stadtteil-Büchereien in Bochum suchen kreative Leseratten

Die Büchereien in den Stadtteilen starten wieder den Sommer-Lese-Club. Hier können Bücherfreunde allein oder in Teams kreativ werden.

Bochum. Der Sommer-Lese-Club startet wieder. Hier können Teilnehmer in Bochum selbst Geschichten schreiben und Veranstaltungen besuchen. Es gibt Preise.

Interessierte Leseratten können sich ab sofort für den „Sommer-Lese-Club“ persönlich in den sechs Zweigbüchereien und der Zentralbücherei anmelden. Bochumerinnen und Bochumer, die Lust haben, in den Sommerferien alleine oder im Team mit maximal fünf Personen zu lesen, Hörbücher zu hören und spannende Veranstaltungen in der Bücherei zu besuchen, sind beim „Sommer-Lese-Club“ willkommen.

Und so geht’s: Danach schreiben die Teilnehmenden kurze Rezensionen ins analoge Team-Logbuch oder ins Online-Logbuch. Beide Varianten bieten Raum für kreative Gestaltung. Im analogen Team-Logbuch gibt es unter anderem Platz für Team-Fotos, für Bilder des coolsten Leseplatzes oder für Listen mit Gründen, warum man unbedingt lesen sollte.

Online-Logbuch führen

Im Online-Logbuch kann man gemeinsam im Team eine Geschichte schreiben oder sich informieren, welche (Hör-)Buchtipps andere Gruppen veröffentlicht haben.

Unter allen erfolgreichen Teilnehmenden am „Sommer-Lese-Club“ werden am Ende der Aktion Buch-Gutscheine verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Finanziert vom Land NRW

Der Sommerleseclub in Nordrhein-Westfalen wird seit 2005 vom Kultursekretariat Gütersloh organisiert und mit Mitteln des Landes finanziert. Seit dem letzten Jahr startet der Sommer-Lese-Club nicht nur in der Zentralbücherei, sondern auch in allen sechs Bochumer Zweigbüchereien.

Weitere Informationen und Kontaktdaten zum „Sommer-Lese-Club“ gibt es im Internet unter www.sommerleseclub.de/bibliotheken/bochum. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Büchereien und über die Veranstaltungen des „Sommer-Lese-Clubs“ finden sich im Internet unter www.bochum.de/stadtbuecherei.