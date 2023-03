Zwei Initiativen haben für den Stadtputz in Dahlhausen viele Freiwillige zusammengetrommelt. Am Samstag geht es los.

Frühjahrsputz Stadtputz in Bochum-Dahlhausen: Das ist am Samstag geplant

Bochum. Große Aktion in Bochum-Dahlhausen: Der Stadtteil beteiligt sich am Frühjahrsputz. Viele Freiwillige haben sich angekündigt, die Details.

In Dahlhausen findet am Samstag, 25. März, ein Frühjahrsputz statt. Organisatoren sind die „Initiative für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit Bochum-Dahlhausen“ und die „DLRG Ortsgruppe Linden-Dahlhausen“. 80 Freiwillige haben sich angekündigt, um den Stadtteil zu säubern.

Frühjahrsputz in Dahlhausen: Treffpunkt ist Samstag am Bahnhofsplatz

Die beiden Initiativen beteiligen sich mit der Aktion am „Frühjahrsputz & Stadtputz“ des USB, an dem sich Menschen im gesamten Bochumer Stadtgebiet beteiligen. Gesäubert werden soll entlang der Straßen, am Ruhrufer, in den Ruhrwiesen und in Grünanlagen. Der USB stellt Zangen, Warnwesten und Müllsäcke zur Verfügung.

Die Freiwilligen treffen sich um 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Dahlhausen, Otto-Wels-Platz 1. Im Anschluss ab 12.30 Uhr ist ein gemeinsames Mittagessen für alle Helfenden geplant.

