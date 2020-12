Stadtparkteich in Bochum: Lange geplante Sanierung beginnt

Bochum. Der Stadtparkteich in Bochum ist verschlammt, die Wasserqualität schlecht. Nun steht die Sanierung des Gewässers an. Die Fische werden evakuiert.

Das Tiefbauamt plant für nächstes Jahr die Sanierung des Regenrückhaltebeckens im Stadtpark Bochum. Vorbereitende Maßnahmen zum Artenschutz starten am Samstag, 5. Dezember, auf dem Programm.

Jahrelang war der verschlammte Gondelteich im Stadtpark ein Ärgernis in Bochum . Als im Jahrhundertsommer 2018 hunderte Fische verendeten, war das Maß schließlich voll. Drei Jahre später soll der Teich, der genau genommen ein Regenrückhaltebecken ist, endlich saniert werden.

Gondelteich in Bochum wird bis Sommer 2021 saniert

Eine wissenschaftliche Untersuchung hatte den Nährstoffgehalt des über viele Jahre entstandenen Schlamms auf der Teichsohle als Ursache der schlechten Wasserqualität ausgemacht. Der Sauerstoff-Armut wurde seither mit Belüftungsgeräten und durch Frischwasserzufuhr begegnet. Nun soll der Schlamm durch Vertiefung des Teichs weitestgehend entfernt werden. Zum Schutz für Fische und Muscheln sind Vorarbeiten nötig, die am Wochenende (5.12.) anstehen.

Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Hierfür wird der Wasserspiegel durch das Technische Hilfswerk bis auf 60 Zentimeter abgepumpt. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Fische und Muscheln - darunter manche Spezies von der „Roten Liste“, vor allem aber kapitale Karpfen - aus dem Gewässer evakuiert. Bis spätestens Weihnachten sollen alle Unterwassertiere entnommen und in andere, geeignete Gewässer umgesetzt sein, so die Stadt.

Teich füllt sich durch Regenwasser wieder

Danach kann sich der Teich durch Niederschlag wieder mit Wasser füllen. Das passende technische Verfahren zur Entnahme des Schlamms wird aktuell noch unter Beachtung des Denkmalschutzes für den Stadtpark und der Kosten ermittelt. In einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie war im Frühjahr von Gesamtkosten zwischen 3,6 und 4,3 Millionen Euro für die Teichsanierung die Rede.

Hier den WAZ Bochum Newsletter abonnieren

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Bochum, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden +++

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier