Stadtpark Bochum: 2,8 Millionen Euro für die Sanierung?

In die Sanierung des Stadtparks könnten in den kommenden Jahren 2,8 Millionen Euro gesteckt werden.

Bochum. 2,8 Millionen Euro für die Stadtpark-Sanierung: Das hatten SPD und Grüne im Finanzausschuss beantragt. Die Entscheidung fällt nun im Rat.

2,8 Millionen Euro möchten die SPD im Rat und die Grünen im Rat in den kommenden Jahren zusätzlich in die Sanierung des Bochumer Stadtparks investieren. Einen entsprechenden Antrag brachte die Koalition in die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ein.

„Es passiert einiges im Bochumer Stadtpark. Dank des Wegeprogramms wurden schon mehrere Abschnitte erneuert, aber es gibt noch einiges zu tun“, sagt Burkart Jentsch, Vorsitzender der SPD im Rat. „Schließlich ist der Park ein sehr wichtiger Ort für unsere Stadt.“

Zudem feiere der Stadtpark, der einer der ältesten im Ruhrgebiet ist und zu den größten Innenstadtgärten zählt, im Jahr 2026 sein 150-jähriges Bestehen. Ein Jahr später steht die Internationale Gartenschau an. „Mit Blick auf diese Ereignisse soll er im alten Glanz erstrahlen“, so Jentsch.

Stadtpark Bochum: Wege sollen ausgebessert werden

Mit dem Geld sollen unter anderem weitere Wege ausgebessert werden. Zudem könnten man Bereiche des Rosengartens, des Dahliengartens, des Sommerblumengartens oder des Heidegartens aufbereiten und auch die Fontänenanlage und der Wasserfall sollen von den zusätzlichen Geldern profitieren.

Sebastian Pewny, Vorsitzender der Grünen im Rat, ergänzt: „Der Stadtpark hat natürlich auch eine ökologische Bedeutung für unsere Stadt. Er bindet CO², sorgt für Sauerstoff, nimmt als entsiegelte Fläche Regenwasser auf und das Grün wirkt sich insbesondere im Sommer auf die Temperaturentwicklung in der näheren Umgebung aus.“

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde der Antrag der Koalition einstimmig beschlossen. Über die Haushaltssatzung stimmt kommende Woche der Rat ab.

