Stadtkantorei: Hinter den Kulissen des Chores tut sich viel

Mitten in den Vorbereitungen für die kommenden Konzerte steckt die Stadtkantorei Bochum: Am 22. Oktober bringen der traditionsreiche Chor in der Erlöserkirche Hiltrop herausfordernde Werke unter anderem von Felix Mendelssohn-Bartholdy zur Aufführung, ehe am 22. Dezember kurz vor Heiligabend das „Weihnachtsoratorium“ von Bach in der Christuskirche Bochum erklingt. Viel zu tun für die rund 70 Sängerinnen und Sänger, denn auch hinter den Kulissen hat sich einiges verändert.

Stadtkantorei Bochum bereitet zwei große Chorkonzerte vor

So hat der langjährige Chorleiter Arno Hartmann nach fast 20 Jahren die Arbeit mit dem Chor und für den Kirchenkreis Bochum beendet, so teilt es der Chor mit. Viele große Oratorien sind unter seiner Leitung einstudiert und aufgeführt worden, das Profil der Stadtkantorei hat Hartmann entscheidend geprägt. „Wir verlieren nicht nur einen einzigartigen Dirigenten, sondern für viele auch einen guten Freund“, so die Stadtkantorei.

Die Stelle ist derzeit unbesetzt, soll aber vom evangelischen Kirchenkreis neu ausgeschrieben werden. In der Zwischenzeit übernimmt die langjährige Stimmbildnerin Mechthild Jaskulsky die Leitung des Chores, die seit fast 30 Jahren für die Stadtkantorei im Einsatz ist.

„Weihnachtsoratorium“ von Bach erklingt kurz vor Heiligabend

Die kommenden Konzerte versprechen erneut einen Hörgenuss auf hohem Niveau: „Sechs biblische Lieder“ sowie die Messe in D-Dur von Antonin Dvorak werden beim Konzert am Sonntag, 22. Oktober, um 17 Uhr in der Erlöserkirche Hiltrop (An der Hiltroper Kirche 2b) mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy in Einklang gebracht. Sopranistin Annika Boos und Jonas Kümper an der Orgel begleiten den Auftritt.

Gemeinsam mit Mitgliedern der Symphoniker kommt Bachs „Weihnachtsoratorium“ am Freitag, 22. Dezember, um 20 Uhr in der Christuskirche (Platz des europäischen Versprechens) zur Aufführung. (sw)

Karten für beide Konzerte gibt es im Ticketshop, Huestraße 9. Infos: stadtkantoreibochum.de

