Stadtgarten: Parken bald nur noch für drei Stunden möglich

Bochum Um Fremdparker abzuhalten, wird die Stadt Bochum eine neue Parkregelung auf dem Parkplatz am Stadtgarten Wattenscheid einführen.

Kostenfreier Parkraum in Wattenscheid-Mitte ist schwer zu ergattern, besonders dann, wenn auch Berufstätige einen Stellplatz suchen. Das gilt auch für die Parkstraße und den dortigen Parkplatz am Stadtgarten: Dort wird bald eine Regelung mit Parkscheiben mit einer Höchstparkdauer von drei Stunden eingeführt. Denn es gibt auch da derzeit Stress und viel Kritik.

Grünes Licht von der Bezirksvertretung Wattenscheid

Erst kürzlich hat die Stadt Bochum diesen Bereich mit knapp 40 Stellplätzen für viel Geld kräftig auf Vordermann gebracht, aus dem holprigen Gelände wurde eine glatt gepflasterte Fläche. Doch es mehren sich die Beschwerden über Fremdparker. „Ich möchte mit meinen Kindern den neu gestalteten Stadtgarten und ganz besonders den Spielplatz besuchen, doch finde hier keinen Parkplatz“, kritisiert Susanne Müller (30). Der Parkplatz am Eingang in Höhe der Freilichtbühne ist an diesem Vormittag in der Woche voll besetzt.

Viele Fremdparker am Stadtgarten Wattenscheid

„Hier sollen eigentlich Leute ihr Auto für die Dauer des Stadtgarten-Besuches kostenfrei abstellen“, so Sonja Lohf, Vorsitzende der Grünen-Fraktion in der Wattenscheider Bezirksvertretung. „Doch ich habe schon gesehen, dass hier sogar auch drei Wohnmobile über mehrere Tage gestanden haben, ohne dass sie bewegt wurden. Das kann es ja insgesamt nicht sein, dafür ist dieser Parkplatz doch gar nicht da.“ Aber: Offiziell ist allen Kfz-Fahrern erlaubt, dort zu parken. Es gibt dort nämlich keine entsprechenden Hinweisschilder, die das verbieten.

Es fehlen bisher eindeutige Schilder für diesen Parkplatz Parkstraße in Bochum-Wattenscheid. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Politik-Beschluss in Wattenscheid

Deshalb hatte die Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Wattenscheid einen Antrag mit folgender Begründung eingebracht: „Leider wird dieser Parkplatz täglich ab ca. 7 Uhr von Mitarbeitern der Krankenhäuser als kostenfreier Parkraum genutzt. Bis zum späten Nachmittag ist es deshalb für Besucher des Stadtgartens regelmäßig nicht möglich, dort zu parken.“

Stadt Bochum wird Parkscheibe einführen

Daher werde die Bochumer Stadtverwaltung beauftragt, auf dem Parkplatz des Stadtgartens Wattenscheid an der Parkstraße „schnellstmöglich eine Parkraumbewirtschaftung in Form von Parken nur mit Parkscheibe für maximal drei Stunden durch das Aufstellen entsprechender Schilder einzurichten. Zukünftig soll der Parkplatz dann auch regelmäßig kontrolliert werden“. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, die CDU-Bezirksfraktion enthielt sich dabei allerdings der Stimme.

Es fehlen auch in Wattenscheid Parkplätze

Dass auch Anwohner auf dieser Stellplatzfläche parken, ist gut möglich angesichts der knappen Stellplatzsituation in der Parkstraße und in den Nebenstraßen. Doch wer dort genau steht, lässt sich recht schwer nachhalten. Fakt ist, dass dieser Parkplatz immer voll belegt ist, egal zu welcher Uhrzeit. Und Stadtgarten-Besucher darunter offenbar zu leiden haben, da sie hier keinen freien Stellplatz finden.

Kontrollen durch Stadt Bochum

Es gibt bekanntlich schon seit langer Zeit auch ein massives Parkproblem im benachbarten Bereich Marienstraße / Am Krankenhaus. Auf Nachfrage erklärte die Stadt Bochum damals, ob dort falsch parkende Autos stehen, man sei „täglich bemüht, die Einhaltung der entsprechenden Regelungen auf dem gesamten Stadtgebiet zu kontrollieren und Verstöße zu sanktionieren“. Man könne jedoch nicht überall gleichzeitig kontrollieren.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum