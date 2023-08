Stadtführung: Mit dem Nachtwächter durchs historische Bochum

Am Platz vor dem Kuhhirten in Bochum beginnt der Nachtwächter seine historische Tour durch die Innenstadt.

Bochum-Innenstadt. Die „alte Stadt Bochum“ wird bei zwei Erlebnisführungen in der Innenstadt erkundet. Eine Bierführung bietet Erhellendes rund um den Gerstensaft.

Spannende Führungen auf den historischen Spuren dieser Stadt: Dies bietet die Agentur „Kulturvergnügen“ seit einigen Jahren mit großem Erfolg. Jetzt macht sich der „Nachtwächter“ wieder an zwei Abenden auf den Weg – und zeigt den Teilnehmern die „alte Stadt Bochum“.

Führungen zeigen das historische Bochum

Die alte Stadt Bochum liegt am Hellweg, die einst als wichtigste Handelsstraße im Reichsgebiet des Grafen von der Mark galt. Könige und Grafen haben die Stadt besucht und hier ihre Spuren hinterlassen. Bei einem kleinen Gang durch die Geschichte erfahren die Zuschauer viel Wissenswertes und begleiten den Nachwächter, der die Führung leitet, bei seinem Weg durch die Gassen der Stadt.

Zu hören gibt es Geschichten etwa über den Hof Karls des Großen, den Reliquienschatz von Bochum und über das bunte Treiben auf dem Marktplatz. Die Tour startet auf dem Platz am Kuhhirten (Bongardstraße 29) und endet an der Pauluskirche in der Innenstadt. Los geht es am Samstag, 23. September, um 19 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Samstag, 18. November, um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 16 Euro pro Person, fünf Euro für Kinder bis 14 Jahren, bis sechs Jahren ist die Teilnahme frei. Dauer: etwa 90 Minuten.

Wie das Bier nach Bochum kam

Wer wissen möchte, wie das Bier nach Bochum kam und welche Brauereien es hier einst gab und weiterhin gibt: Unter dem Titel „Butter mit Schmalz, Hopfen und Salz“ startet ein Stadtrundgang auf den Spuren des Bieres am Samstag, 9. September, um 16 Uhr. Schwarzes Gold, glänzender Stahl und goldener Gerstensaft: Diese Kombination hat Bochum bekannt gemacht. Die Tour startet auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof und endet etwa 90 Minuten später an der Glocke am Rathaus. Mit dabei: eine kleine Flasche Bier und ein „Bütterken“ mit Schmalz. Teilnahme: 26 Euro.

Karten und Infos: 0231 477 05 32 und kulturvergnuegen.de

