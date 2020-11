Im kommenden Jahr wird auf 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland zurückgeblickt. Auch die Evangelische Stadtakademie Bochum beteiligt sich an dem bundesweiten Festjahr. Mit-Organisator Manfred Keller informiert über das Vorhaben.

Was ist in und aus Bochum geplant?

Manfred Keller: Mit der Ev. Stadtakademie wurde ein Musik- und Kultur-Projekt aufgelegt, das sich den wenigen erhaltenen Landsynagogen in Westfalen widmet und dort Veranstaltungen anbietet. Es werden acht Exkursionen von Bochum aus zu Landsynagogen etwa in Coesfeld, Drensteinfurt und Selm-Bork unternommen.

Was unterscheide Landsynagogen von jenen in den Städten?

In der Hauptsache, dass es sie überhaupt noch gibt! Die Landsynagogen, die in der Pogromnacht 1938 nur deshalb nicht angezündet wurden, weil sonst das ganze Dorf in Brand geraten wäre, haben sich im Laufe der letzten zwei oder drei Jahrzehnte lokale Förderkreise gebildet. Diese haben die kleinen kostbaren, aber oft arg geschundenen Gebäude baulich instandgesetzt und dann zumeist zu Gedenkstätten umgewandelt.

Manfred Keller, langjähriger Leiter der Evangelischen Stadtakademie Bochum, hat die Exkursionen zu den Landsynagogen im kommenden Jahr vorbereitet. Foto: Sabrina Didschuneit / WAZ

Worum geht es inhaltlich?

Zu den Veranstaltungen werden Menschen, insbesondere auch jüdische Menschen, aus der Region eingeladen. Jeder Termin umfasst ein Konzert und eine literarische Veranstaltung, dazu einen Besuch mit Führung in der jeweiligen Landsynagoge, eine Stadtführung auf jüdischen Spuren sowie eine kleine Bewirtung aus der jüdischen Küche. Das Programm im Detail wird mit den Verantwortlichen vor Ort geplant.

Wann finden die Exkursionen statt?

Angedacht sind Sonntage in den Monaten Juni bis Oktober 2021, jeweils in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Wegen Corona wird eine räumliche Aufteilung vorgenommen: Besuch der Synagoge in Kleinstgruppen und getrennt davon Konzert bzw. Lesung, Gespräch und Bewirtung mit allen Gästen in einem externen Saal des betreffenden Ortes.

Hier den WAZ Bochum-Newsletter abonnieren

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Bochum, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden +++

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier