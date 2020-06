Stadt rettet Fische aus dem wasserarmen Teich im Bockholt

Der Biologe Oskar Weber rettet einen Farbkarpfen aus dem Teich im Bockholt. Dieser war zuletzt so trocken, dass ein Fischsterben drohte. Nun kommen die Tiere in den ÜPmminger See und in die Harpener Teiche. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bochum-Harpen. Das Bochumer Tiefbauamt siedelte am Donnerstag Fische um in den Ümminger See und die Harpener Teiche. Der Teich in Harpen soll saniert werden.

Spaziergängern, die im Wäldchen im Bockholt die Natur genossen, fiel der Zustand der Fische auf: „Denen geht’s nicht gut“, meldeten sie an die Stadt Bochum. Die schickte Mitarbeiter des Tiefbauamtes nach Harpen, die bestätigen konnten: Es ist zu wenig Wasser vorhanden. Am Donnerstag (4.) startete kurzfristig eine Rettungsaktion: Die Tiere wurden komplett herausgefischt.

Je nach Fischsorte bekommen sie ein neues Domizil: „Es hängt vom Gewässer ab, ob es salzhaltiger oder süßer ist, wer wohin kommt“, erklärt Katrin Müller vom Presseamt der Stadt. In Frage kommen die Harpener Teiche und der Ümminger See. Am Nachmittag wurden die Fische jeweils in kleine Container umgesetzt und anschließend entweder nach Werne oder Langendreer gebracht und freigelassen.

Eigentlich aber ist der Bockholter Teich gar nicht für Fische vorgesehen: „Alle Bewohner wurden einst von ihren Besitzern dort ausgesetzt und haben sich vermehrt.“ Doch seien es laut Tiefbauamt nicht viele Exemplare.

Großwetterlage entspannt sich nicht

Das Tiefbauamt beobachtete seit geraumer Zeit, dass auch im sogenannten Ententeich im Bockholt der Wasserspiegel sinkt – zuletzt so dramatisch, dass ein Fischsterben drohte. Müller: „Eine langfristige Befüllung mit Frischwasser ist bei der derzeitigen Situation weder nachhaltig noch zielführend, da sich die Großwetterlage in absehbarer Zeit nicht entspannen wird.“

Im vergangenen und in diesem Jahr hatte ein Ingenieurbüro den Teich eingehend untersucht; Ergebnis: Eine Umgestaltung ist nötig. Dazu muss die Stadt ein umfangreiches wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchlaufen. Dem langfristigen Sanierungskonzept steht der viel zu trockene und warme Frühling gegenüber, sodass der Teich im Bockholt, der nur durch Regenwasser und dem zufließenden Kirchharpener Bach gespeist wird, keine nennenswerten Zuflüsse mehr hat und sukzessive austrocknet.

Auch Teiche im Stadtpark und im Volkspark sind verschlammt

Der Teich in Harpen teilt das Schicksal weiterer Parkgewässer in Bochum wie der Teich im Hiltroper Volkspark und der Gondelteich im Stadtpark: Er verschlammt. Hier gibt es bereits Sanierungskonzepte, wie und wann die Gewässer aufgewertet werden sollen.

Durch den sinkenden Wasserspiegel wird die Verschlammung, hervorgerufen durch herabfallendes Laub der umstehenden Bäume und dem Schwemmgut des Regenwasserzulaufs, zunehmend sichtbar. Dies sind Faktoren, die negative Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Fische im Bockholt-Teich haben.

Katrin Müller: „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr die Sanierung beginnen können.“