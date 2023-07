Die Baumscheiben in der Speckschweiz sollen erneuert werden.

Speckschweiz Stadt Bochum will Hochbeete in der Speckschweiz reparieren

Bochum-Hamme. Die Baumscheiben in der Bochumer Speckschweiz sind marode. Die CDU macht der Stadt seit Jahren Druck. Jetzt sollen die ersten saniert werden.

Die Hochbeete und Baumscheiben in der Bochumer Speckschweiz sind in die Jahre gekommen. An vielen Stellen sind die Holzeinfassungen marode, sie bieten ein Bild der Vernachlässigung. Jetzt sollen sie instandgesetzt werden.

Die Bezirksvertretung Bochum-Mitte hatte im vergangenen Januar auf Antrag der CDU-Fraktion beschlossen, in der Speckschweiz – zunächst räumlich begrenzt auf der Schmechtingstraße, Hofsteder Straße und Wegescheid – die Instandsetzung der beschädigten Hochbeete noch in diesem Jahr vorzunehmen. Für die Erneuerungen werden aus bezirklichen Mitteln bis zu 20.000 Euro bereitgestellt.

CDU Bochum wies schon 2020 auf schlechten Zustand hin

Die CDU hatte bereits Anfang 2020 in der Bezirksvertretung die Verwaltung auf den dringenden Handlungsbedarf hingewiesen und Jahr für Jahr nachgehakt. Drei bis vier Baumscheiben könnten laut Verwaltung jährlich erneuert werden. Zu wenig und zu spät, findet die CDU Hamme-Hofstede.

Das Gremium hatte festgestellt, dass es im Bereich der Speckschweiz im Ortsteil Hamme eine Reihe von Straßenzügen gebe, die vor Jahren im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme u.a. mit Baumscheiben und Hochbeeten bestückt wurden. Diese teils hölzernen Konstruktionen hätten witterungs- und nutzungsbedingt an vielen Stellen sehr gelitten. Laut Verwaltung könne die Instandsetzung nicht aus der laufenden Unterhaltsbewirtschaftung finanziert werden.

Vier Baumbeete sollen in diesem Jahr repariert werden

Das Tiefbauamt erklärt dazu: Je nach Größe und Umfang der notwendigen Arbeiten werden die Instandsetzungskosten je Baumscheibe auf ungefähr 4000 bis 5000 Euro geschätzt. In einer gemeinsamen Begehung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Grünflächen- und Tiefbauamtes wurden die Baumscheiben mit dem dringendsten Handlungsbedarf ausgewählt. Vier dieser Baumbeete sollen in diesem Jahr Instandgesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum