Auch hier kontrollieren Stadt Bochum und Polizei das Tempo

An vielen Stellen in Bochum wird auch in dieser Woche kontrolliert, hier ein Symbolbild.

Bochum. Stadt Bochum und Polizei kontrollieren auch in dieser Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit.

Stadt und Polizei kontrollieren auch in dieser Woche wieder an verschiedenen Stellen in Bochum die Verkehrsgeschwindigkeit. So am Montag auf der Hörder Straße und Brenscheder Straße, am Dienstag auf der Langendreerstraße und in Harpen, am Mittwoch auf der Ovelackerstraße und in Langendreer, am Donnerstag auf der Rampenstraße und in BO-Innenstadt, am Freitag auf der Stiftstraße und in Wattenscheid-Mitte sowie am Samstag auf der Stockumer Straße und mehreren Stellen in Querenburg.

Die Auflistung ist nicht abschließend. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird auch an weiteren Straßen kontrolliert. Verschärfte Tempokontrollen erfolgen angesichts des Schulstarts auch vor Schulen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum