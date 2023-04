Stadt Bochum sucht Kleingärten für Projekt - Förderung winkt

Bochum. Für die Kampagne „Bochum blüht und summt“ sucht die Stadt jetzt private Kleingärten. Für gute Ideen für Insektenoasen und Co. winken Förderungen.

Um die Stadt zu begrünen und wichtigen Insekten mehr Lebensraum zu geben, führt die Stadt ihre „Bochum blüht und summt“-Kampagne auch in diesem Jahr fort. Gesucht werden diesmal auch private Gärten.

Bochum: Kleingärten für das Umweltprojekt der Stadt gesucht

Bochumerinnen und Bochumer können sich jetzt aktiv an der Kampagne beteiligen und ihre Kleingärten zur Verfügung stellen. Dafür ist die Stadt auf der Suche nach Konzepten und Idee für Insektenoasen in Bochumer Kleingärten. Ab dem 14. April startet die Bewerbungsphase. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ihre Gärten bis zum 15. Mai unter www.bochum.de/blueht-und-summt einreichen.

In der Bewerbung muss eine Beschreibung der Idee, eine Preiskalkulation, eine Skizze und ein aktuelles Foto der Fläche enthalten sein. Die Stadt will 15 Ideen mit bis zu 1000 Euro finanziell unterstützen. Im Juni werden die Gärten, die unterstützt werden sollen, ausgewählt.

Wer an „Bochum blüht und summt“ teilnehmen kann

Teilnehmen können laut Stadt alle, „die ihren Garten naturnah, vielseitig, artenreich – mit möglichst heimischen Pflanzen –insektenfreundlich gestalten und über das ganze Jahr hinweg der Insektenwelt Nahrung und Lebensraum bieten wollen“. Auch gemeinschaftlich genutzte Gärten können eingereicht werden.

Die Projektideen sollen bis zum Herbst umgesetzt werden, und das können unter anderem Hochbeete, Insektenhotels, oder auch Kräuterspiralen sein. Finanziell unterstützt werden aber nur Ideen, die noch nicht umgesetzt wurden. Ausgezahlt wird das Geld erst nach der Umsetzung des Projekts.

Teilnehmen können alle Privatpersonen und Kleingartenvereine, deren Kleingärten eingetragen sind und auf Bochumer Stadtgebiet liegen. Fragen dazu an das Umwelt- und Grünflächenamt, gehen per Mail an bluehtundsummt@bochum.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum