Stadt Bochum saniert marode Wege auf ihren Friedhöfen

Bereits saniert wurden die Wege auf dem Friedhof Wiemelhausen in Bochum,

Bochum. Auf neun Friedhöfen repariert die Stadt Bochum die Wege. Bis Herbst sollen zehn Kilometer saniert worden sein. Land gibt 1,2 Millionen Euro dazu.

In jüngster Zeit häuften sich die Beschwerden von Besucherinnen und Besuchern über mangelnde Pflege auf städtischen Friedhöfen: Grabstellen seien zugewuchert, Wege in einigen Fällen kaum noch begehbar. Die Stadt Bochum will Abhilfe schaffen und teilt mit: Das Wiederaufbauprogramm für die Wege auf den Friedhöfen läuft auf Hochtouren.

Im Herbst sollen insgesamt zehn Kilometer Wegstrecke saniert worden sein. Auf drei Friedhöfen wurden außerdem Wasserleitungen repariert und neue Zapfsäulen installiert.

Schäden auf Bochumer Friedhöfen durch Starkregen

Folgende Friedhöfe sind Teil des Sanierungsprogramms: Hauptfriedhof, Blumenstraße, Langendreer, Werne, Riemke, Höntrop, Wiemelhausen, Querenburg und Altenbochum.

Durch die Starkregenfälle im Jahr 2021 hatten auch die Friedhofswege zum Teil massive Schäden davongetragen. Die Stadt hatte daraufhin beim Land, das ein Wiederaufbauprogramm zur finanziellen Unterstützung der Kommunen auf den Weg gebracht hatte, Bedarf angemeldet und eine Zuwendung von 1,2 Millionen Euro erhalten.

Gesamtkosten: 2,1 Millionen Euro

Damit sollen, nachdem die Arbeiten auf den Friedhöfen im Herbst 2021 begonnen hatten, bis zum Ende des dritten Quartals 2023 insgesamt rund 33.000 Quadratmeter Wegefläche und die Wasserleitungen saniert werden. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2,1 Millionen Euro.

Aus ökologischen Gründen sind größtenteils wassergebundene Wegedecken aus Kies oder Splitt eingebaut worden. Das Material ist relativ weich und darüber hinaus auch wasserdurchlässig. Um das Ausspülen der Wege bei leichten Gefälle zu vermeiden, verwendet die Stadt als Deckschicht eine Kombination aus Dolomitsand und einem Bindemittel, „Stabilizer“ genannt. Wege, die ein sehr starkes Gefälle aufweisen, bekommen eine Deckschicht aus Asphalt oder werden gepflastert.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum