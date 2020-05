Stadt Bochum richtet nächste Baustelle auf dem Steinring ein

Bochum-Innenstadt. Die eine Baustelle auf dem Steinring in Bochum-Innenstadt ist beendet, da folgt schon die nächste: In Kürze wird der Straßenbelag erneuert.

Die nächste Baustelle auf dem Steinring in der Bochumer Innenstadt: Voraussichtlich am Montag, 11. Mai, beginnen die Straßenbauarbeiten auf dem Abschnitt zwischen der Wittener Straße und der Oskar-Hoffmann-Straße. Dies teilt die Stadt Bochum mit. Während dieser Zeit wird der Steinring demnach zur Einbahnstraße: Der Verkehr kann von der Wittener Straße in Richtung Oskar-Hoffmann-Straße fließen. Umleitungen sind ausgeschildert. Im September will man fertig sein.

Bochum: Auf dem Steinring wird schon wieder gebaut

Die Stadt hatte im vergangenen Jahr den Kanal im Steinring erneuert. Er war stark deformiert und in Teilen zerbrochen. Eigentlich war geplant, wie sonst üblich direkt im Anschluss auch die Straße zu sanieren. Doch der Bau verzögerte sich; die Planung war umfänglicher als vorgesehen, zudem musste ein Verkehrsgutachten erstellt werden. Deshalb wurde die Fahrbahn nach dem Kanalbau zunächst provisorisch geschlossen und mit einer Asphaltdecke versehen.

Nun folgt der eigentliche Ausbau: Die Fahrbahn wird grundlegend erneuert. Auch der Querschnitt wird neu gemacht: Neben dem Bau von Radstreifen soll das Parken neu geordnet werden, auch die Gehwege werden umgestaltet. Bislang nutzen Radfahrer den vier Meter breiten Fußweg mit.

Künftig wird es auf dem Steinring in Richtung Oskar-Hoffmann-Straße nur noch eine Fahrbahn geben; in Gegenrichtung bleiben zwei erhalten.

