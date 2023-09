Stadt Bochum richtet nach Kritik neue Fahrrad-Umleitung ein

Eine wichtige Verbindungsstraße in Bochum ist in beiden Richtungen monatelang voll gesperrt. Nur Fußgänger dürfen das Baufeld passieren, Radfahrer nicht.

Bochum. Nach Kritik an einer Fahrrad-Umleitung wegen einer monatelangen Baustelle hat die Stadt reagiert. Jetzt werden Gehwege für Räder freigegeben.

Die Stadt Bochum hat auf Kritik an einer Umleitung für Radfahrer reagiert und schildert jetzt eine neue Strecke als Ersatz aus. Es geht um die monatelange Vollsperrung der wichtigen Verbindungsstraße Feldmark in Altenbochum, weil dort seit dem 13. September der Straßenquerschnitt für das Neubaugebiet Ostpark komplett neu gestaltet wird. Voraussichtlich bis Ende Januar 2024 können zwischen der Feuerwache Altenbochum und der Brücke über dem Sheffieldring nur Fußgänger an dem Baufeld vorbeikommen.

Diese Umleitung wird das Tiefbauamt Bochum für die Zeit der Vollsperrung der Feldmark ausschildern. Foto: Stadt Bochum

Kraftfahrzeuge und Fahrräder werden umgeleitet. Die ausgeschilderte Strecke für Radfahrerinnen und Radfahrer war aber mit 2,5 Kilometern Umweg recht weit, teilweise äußerst steil und stellenweise sehr gefährlich, weil sie über Kopfsteinpflaster, einen schmalen tückischen Trampelpfad und einen holprigen Waldweg führte. Weil es keine Beleuchtung gibt, ist es dort im Herbst und Winter schon spätnachmittags absolut finster.

Radfahrende dürfen auf Gehwegen fahren, müssen es aber nicht

Nach einem WAZ-Artikel zu dem Thema wird das Tiefbauamt eine neue Umleitung über Laer einrichten. Bis kommenden Dienstag (26.) soll die Beschilderung fertig sein. Auf dieser Strecke werden die Gehwege für Radfahrende freigegeben. „So können diese selbst entscheiden, ob sie auf der Fahrbahn oder im Gehwegbereich fahren möchten“, erläutert ein Stadtsprecher.

Über diesen unbeleuchteten Trampelpfad führte die erste Fahrrad-Umleitung der Stadt Bochum. Foto: Gero Helm

Die Strecke führt vom westlichen Beginn der Feldmark (nahe Haupteingang des Zentralfriedhofs) über die Immanuel-Kant-Straße, die Wittener Straße, den Werner Hellweg und die Havkenscheider Straße bis zum östlichen Ende der Feldmark – und umgekehrt. In Fahrtrichtung Innenstadt ist kurz auch die kleine Sackgasse Siepenhöhe eingebunden.

Erhöhte Vorsicht ist auch auf der alternativen Umleitung erforderlich, denn viel Platz ist auf den Bürgersteigen nicht. Vor dem Ford-Händler auf der Wittener Straße etwa ist wegen einer Werbetafel mitten auf dem Gehweg nur ein Meter Platz vorhanden.

