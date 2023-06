Beliebtes Ziel an heißen Tagen: die Badestelle Ruhr in Bochum-Dahlhausen. Hier Annette Blöchinger, Christina Schiller und Benedikt im August 2022.

Schwimmen Stadt Bochum öffnet die beliebte Badestelle an der Ruhr

Bochum-Dahlhausen. Die neue Badestelle an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen ist geöffnet. Das teilt die Stadt Bochum mit. Wasserqualität wird regelmäßig kontrolliert.

Die Badestelle an der Ruhr in Bochum-Dahlhausen ist seit heute geöffnet. „Bei den Überlegungen zum Öffnungstermin hat die Nähe zum Beginn der Sommerferien den Ausschlag gegeben“, so Stadtsprecher Peter van Dyk.

Stadt Bochum testet das Wasser der Ruhr

Bei den Testverfahren zur Wasserqualität - bekanntlich gibt es eine Ampel, die fürs Schwimmen auf Grün oder Rot schaltet - sagt er: „Grundsätzlich hat sich an dem Testverfahren zur Wasserqualität im Vergleich zum Vorjahr keine Änderung ergeben. Nach wie vor muss das Wasser nach dem Ende eines Überlaufereignisses beprobt werden. Alle beteiligten Stellen sind aber bemüht, die Aussagegenauigkeit zu verbessern.“ Die Stadt Bochum „bittet um Verständnis, sich auch im zweiten Betriebsjahr tendenziell vorsichtig zu verhalten, um die Badesicherheit nicht zu gefährden. Mit jeder weiteren Datensammlung wird eine höhere Sicherheit im Betrieb ermöglicht“.

Kontrollen durch Stadt Bochum

Zu Kontrollen und Ahndungen eines möglichen Badeverbotes sagt der Stadtsprecher: „Da die Badestelle erst im letzten Jahr eröffnet wurde und somit für die Bürger recht neu ist, wurde bisher lediglich belehrt. Bei Feststellungen wurden die Personen auf das Badeverbot hingewiesen. Es besteht bei Verstößen gegen das Badeverbot jederzeit die Möglichkeit, Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Bochumer Sicherheitsverordnung einzuleiten.“

Weitere Infos: www.bochum.de/badestelle

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum