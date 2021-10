Stadt Bochum macht den Fahrradverkehr etwas komfortabler

Bochum. Für Radfahrende in Bochum gibt einige Verbesserungen. Es geht um neue Rotmarkierungen, neue Symbole und Piktogramme in der Fahrbahn.

Die Stadt Bochum hat weitere Verbesserungen für Radfahrende gebaut.

Auf der Hans-Böckler-Straße in Fahrtrichtung Norden und auf der Frauenlobstraße in Hiltrop in Richtung Westen wurden neue Rotmarkierungen angebracht. Sie sollen Autofahrerinnen und -fahrern deutlich die Radwege anzeigen, damit sie diese nicht zuparken. Dort zu parken, wird mit bis zu 80 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

ADFC Bochum hat Symbole für die Wegweisung entworfen

Auf der Radroute Parkband West zwischen Jahrhunderthalle und Schlosspark Weitmar hat die Stadt die Wegweisung verbessert und neue Symbole installiert. Der Entwurf dieser Symbole stammt vom Bochumer ADFC und spiegelt die Idee der Route wieder: Sie verbindet verschiedene Bochumer Parkanlagen miteinander auf möglichst ruhigen und grünen Wegen.

„Mit den neu an den vorhandenen Wegweisern montierten Symbolen finden Radfahrende die Route nun auch ohne Karte“, heißt es im Rathaus. Außerdem hat die Stadt auf einem kurzen Abschnitt des Parkbands West über die Engelsburger Straße alte Straßenbahngleise entfernt, um das Radfahren dort angenehmer und sicherer zu machen.

An zwei Straßen helfen Piktogramme an der Fahrbahn bei der Orientierung

Auch am Ruhrtalradweg wurde die Beschilderung verbessert. Auf der Brockhauser Straße und auf der Blankensteiner Straße gibt es nun an den Abzweigen zur Radstrecke Piktogramme auf der Fahrbahn, an denen Radfahrende erkennen, wo sie abbiegen müssen, um dem Ruhrtalradweg zu folgen.

