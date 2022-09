Informationsnachmittag Stadt Bochum informiert am Rathaus über naturnahe Vorgärten

Bochum. Die Stadt Bochum beantwortet beim Aktionstag „Grün statt grau!“ Fragen rund um naturnahe Vorgärten. Die Veranstaltung findet am Rathaus statt.

Beim Aktionstag „Grün statt grau!“ können sich Bochumer über die ökologische Gestaltung ihrer Vorgärten informieren. Interessierte erhalten Tipps zur Pflege und Bepflanzung.

Naturnahe Vorgärten: Aktionstag vor dem Rathaus Bochum

Die Veranstaltung findet am Freitag, 16. September, von 14 bis 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Bochumer Rathaus statt. Der Aktionstag wird vom Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bochum, der Verbraucherzentrale Bochum und weiteren Partnern durchgeführt.

Neben dem Beratungsangebot werden in einer Ausstellung Fotos von besonders naturnahen und insektenfreundlichen Vorgärten präsentiert und Saattütchen verteilt. Für Kinder gibt es ebenfalls ein Programm: Sie können selbst an kleinen Pflanzaktionen und an einem Pflanzenquiz teilnehmen.

Dachbegrünung selber machen: Verbraucherzentrale erklärt, wie es geht

An einem weiteren Infostand erklärt Stephanie Kallendrusch, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, wie die Begrünung von Dächern auch ohne die Hilfe von Profis gelingen kann. Besucher erfahren, welche Dächer dafür geeignet sind und wann der richtige Zeitpunkt für die Bepflanzung ist.

Wer sich darüber hinaus über das Thema informieren möchte, findet auf der Seite www.mehrgruenamhaus.de u. a. eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie ein passendes Video dazu.

