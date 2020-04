Stadt Bochum bittet um Ideen für „neuen“ Schulhof in Laer

Bochum-Laer. Das Umfeld der Grundschule in Bochum-Laer soll aufgehübscht werden. Der Stadtteil soll Ideen dazu liefern. Wegen Corona auf ganz besondere Weise.

Die Stadtumbau-Aktivitäten in Bochum-Laer schreiten voran. Aktuell starten die Planungen für das erste Projekt im Stadtteil, das bauliche umsetzt wird: Der Schulhof der Grundschule Laer sowie dessen Umfeld sollen erneuert und attraktiv gestaltet werden. Dazu gibt es für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule und alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit Anregungen und Ideen einzubringen – trotz Corona.

Bochum: Umfeld der Grundschule in Laer wird umgestaltet

Im Juni 2019 ist das Freiraumkonzept für Laer beschlossen worden. Darin enthalten sind der Schulhof der Grundschule Laer und der angrenzender Bereiche. Ein wichtiger Grundsatz im Stadtumbauprozess in Laer ist die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Entwicklung der Erneuerungsidee und Nutzung ihrer Kenntnisse und Anregungen: „Es ist ja die erste Beteiligung an einer konkreten Umbaumaßnahme im Stadtteil Laer“, sagt Micha Fedrowitz vom Stadtteil-Management Laer/Mark 51/7. „Geplant waren Begehungen mit Kindern der Grundschule und ein Workshop für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil. Da hat uns die Corona-Pandemie einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Das beauftragte Büro DTP-Landschaftsarchitekten aus Essen hat aus der Not eine Tugend gemacht und nun ein Beteiligungsformat entwickelt, das ohne persönlichen Kontakt funktioniert. Die Grundschüler hatten durch Ihre Lehrerinnen und Lehrer eine freiwillige Aufgabe für die Osterferien bekommen. In einem kleinen Film können sie sich über die Schulhofplanung informieren und dann Ideen entwickeln, was sie gerne auf dem Schulhof machen würden und wie der Schulhof aussehen soll.

Laer’sche können sich auf vielfältige Weise einbringen

Auch für alle anderen Bürgerinnen und Bürger in Laer gibt es die Möglichkeit, sich in die Planung einzubringen, insbesondere auch für das Umfeld des Schulhofs, mit Bolzplatz, Spielplatz und dem weiteren Freiraum. In Kürze wird auf der Internetseite des Stadtteil-Managements ein Film zur Erläuterung der Planungsaufgabe verfügbar sein. Ebenfalls gibt es hier einen Fragebogen, in dem Anregungen zu Nutzungen und zur Gestaltung gegeben werden können.

Für alle, die keinen Zugang zum Internet haben, wird am Stadtteilbüro ein Kasten angebracht, in dem ein Infozettel zusammen mit dem Fragebogen entnommen werden kann. Rückmeldung können per Post bzw. über den Briefkasten, per Telefon sowie als Mail an das Team des Stadtteil-Managements gegeben werden. Diese geben die Infos dann an das beauftragte Büro weiter.

Das Stadtteilbüro ist zwar geschlossen, aber dennoch weiter erreichbar. Kontakt: info@stadtteil-laer.de oder Tel. 0234/ 79 81 17 -13.