Stadt begrüßt Bahn-Entscheid: Sechs zusätzliche IC-Züge

Bochum. Stadt Bochum begrüßt die aktuelle Entscheidung der Bahn. Es sollen sechs neue IC-Verbindungen kommen. 2017 waren 15 Halte gestrichen worden.

Sechs zusätzliche schnelle, tägliche ICE-Direktverbindungen nach Hamburg über Münster, Osnabrück und Bremen und in die Gegenrichtung erhält Bochum ab dem 12. Dezember. Die Stadt verweist auf eine aktuelle Mitteilung der Deutschen Bahn. Wie mehrfach berichtet, hatte die Bahn 2017 insgesamt 15 Verbindungen der IC-Linie von Stuttgart nach Hamburg gestrichen.

Eiskirch begrüßt Entscheidung der Bahn

Ermöglicht würden diese zusätzlichen Reiseverbindungen, so die Stadt, durch die Erweiterung der heute bereits bestehenden ICE–Linie München-Stuttgart-Köln-Bochum-Dortmund bis nach Hamburg. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) begrüßte die angekündigte Erweiterung des Angebots: „Mehr Verbindungen bedeuten mehr Wahlmöglichkeiten für Reisende und damit mehr klimaschonende und umweltfreundliche Mobilität.“

Moderne XXL-ICE-Züge kommen

Zum Einsatz kommen auf dieser ICE-Linie die modernsten „XXL-ICE“ mit jeweils über 900 Sitzplätzen. Ebenso neu auf dieser Achse ist auch eine Spätverbindung um 20.47 Uhr ab Bochum nach Stuttgart (Ankunft 0.08 Uhr). Die ICE-Verbindung über Nacht – zum Beispiel nach Augsburg – und München (Ankunft 6.03 Uhr), startet künftig um 22.48 Uhr ab Bochum, also fast zwei Stunden später als bisher und ermöglicht Reisenden so einen längeren Aufenthalt in der Stadt. Detailinformationen für den Fahrplan 2022 sind seit dem Buchungsstart am 13. Oktober 2021 in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.bahn.de abrufbar

