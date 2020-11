Es ist der Tag eines Umzugs von Freunden, der für Bettina Granica viel ändert. Während die anderen Helfer nach dem Kistenschleppen alle noch Energie haben, ist die Bochumerin schnell aus der Puste. Sie weiß, ihr fehlt die Kondition und so fasst sie einen Entschluss: Die Psychotherapeutin fängt an zu laufen. „Obwohl ich nie gern Sport gemacht hab“, verrät die heute 37-Jährige. Um sich selbst zu motivieren, nutzt sie Instagram als Lauftagebuch. Mittlerweile ist Bettina Granica diejenige, die tausende andere Menschen motiviert, in ganz Deutschland und weit darüber hinaus.

Bettina Granica aus Bochum hat bei Instagram ein Lauftagebuch begonnen. Mittlerweile machen bei ihren Wettbewerben dreimal pro Jahr bis zu 500 Leute mit. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services. .

Aber von vorn: Um dranzubleiben, folgt Bettina Granica bei Instagram vor allem Leuten, die ebenfalls Laufsport machen. „Wenn man morgens sieht, dass schon zehn andere Laufen waren, hilft das“, sagt sie. Kurz vor ihrem 35. Geburtstag fängt sie an. „Man sagt ja, dass man ab 35 zum Arzt gehen sollte, wenn man Sport macht. Das konnte ich so umgehen“, meint die Gertherin schmunzelnd. Sie fängt langsam an, läuft kurze Strecken und macht immer wieder Gehpausen. Ihre Erfolge postet sie bei Instagram, wo ihr immer mehr Menschen folgen.

Laufsport: So blieb Bochumerin auch nach Rückschlag motiviert

Ein erster Rückschlag kommt im Oktober 2018: Bettina Granica muss eine Laufpause einlegen, weil sie Schienbeinprobleme hat. Die Angst, dass sie sich im Nachhinein nicht motivieren kann, ist da – doch sie siegt nicht. Denn die sympathische Bochumerin hat eine Idee: „Ich hatte da ungefähr 1000 Follower bei Instagram und habe einfach mal gefragt. ,Wer von euch ist dabei und macht zehn Wochen lang, bis Weihnachten, dreimal pro Woche Sport’.“ Die Resonanz war groß, über hundert Teilnehmer waren dabei – die Geburtsstunde der #fitbeforechristmas-Challenge.

Mittlerweile hat Bettina Granica die Idee ausgebaut, drei

Wettbewerbe gibt es pro Jahr. Auch zehn Wochen vor Frühlings- und Sommeranfang will sie die Leute motivieren, Sport zu machen. Warum? „Weil ich mich selbst so am auch am besten motivieren kann. Es ist viel einfacher, anzufangen und durchzuhalten, wenn Leute ähnliche Ziele haben.“ Einmal pro Woche melden sich die Teilnehmer der Challenges bei ihr, wer zehn Wochen durchhält bekommt eine selbstgebastelte Medaille. Diese verschickt sie in Orte in ganz Deutschland, nach Österreich und Luxemburg, in die Schweiz und sogar schon nach China und Südafrika.

Bochumerin gibt 13.000 Menschen bei Instagram Tipps, wie sie sich zum Sport motivieren können

Derzeit läuft wieder der zehnwöchige Wettbewerb vor Weihnachten, vier Wochen nach Beginn sind noch über 400 Sportler dabei. Welchen Sport diese machen, ist egal. Es zählt die Bewegung, ob bei der Runde mit dem Hund, beim Fahrradfahren oder Laufen. Bettina Granica läuft derzeit rund 20 bis 30 Kilometer pro Woche: „Gar nicht schnell, ich mache immer mal wieder Gehpausen oder bleibe stehen, um ein Foto zu machen. Es soll möglichst wenig Wettbewerbskampfdruck entstehen.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Auf Instagram gibt die 37-Jährige Tipps, wie sich andere zum Sport motivieren können. „Wer anfangen will, sollte das nicht alleine machen. Man sollte schauen, wer einen motiviert und vielleicht mitmachen möchte. Auf Instagram klappt das auch, ohne sich real zu sehen“, erklärt Bettina Granica. Von Leuten, die einen vom Ziel abbringen, sollte man sich hingegen eher fernhalten. „Wichtig ist es, sich Ziele zu setzen.“

Instagram ist für Bettina Granica Hobby – kein Beruf

Sport-Challenges von Bettina Granica Bettina Granica postet bei Instagram unter dem Namen @the_running_motivation. In den vergangenen Jahren hat sie jeweils drei zehnwöchige Wettbewerbe gestartet: #fitbeforechristmas, #fitbeforespring und #fitbeforesummer. Wer möchte, kann noch mitmachen. Interessierte können sich über Instagram bei Bettina Granica melden.

Anderthalb Stunden pro Tag verbringt Gertherin bei Instagram. „Ich habe mir einen Timer gestellt“, sagt Bettina Garnica. Kooperationen mit Unternehmen, die sie für Werbung bezahlen, hat sie nicht. „Dann wäre es für mich kein Hobby mehr“, sagt die Frau, der 13.000 Menschen bei Instagram folgen. Sie arbeitet als Psychotherapeutin, baut nach einer Pause erneut ihre eigene Praxis auf. Ihre freie Zeit verbringt sie mit den beiden Söhnen (9 und 12 Jahre alt) – die lieben das Laufen allerdings nicht so wie ihre Mutter.