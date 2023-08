Bochum-Grumme. Wenn Bochums Stadtpark saniert wird, bekommen auch Spielplatz und Wasserspielplatz ein neues Gesicht. Geplant sind einige Veränderungen.

Im Stadtpark Bochum stehen große Veränderungen an – bis 2026 soll die Anlage generalüberholt werden, spätestens zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in neuem Glanz erstrahlen. In einem ersten von vier geplanten Bauabschnitten sollen auch Spielplatz und Wasserspielplatz im Norden des Parks runderneuert werden. Jetzt wurden erste Ideen und Pläne vorgestellt.

„Wir sind gefühlt jeden Tag hier“, sagt Patrick Lindemann, der mit Tochter Laima (2) durch den Park spaziert und in der Nähe wohnt. Im Sommer sei vor allem der Wasserspielplatz ein tolles Ziel für Familien – nicht nur aus Bochum. „Freunde aus dem ganzen Ruhrgebiet besuchen uns hier wegen des Wasserspielplatzes“, sagt Lindemann.

Spielplatz im Stadtpark: Auch nach dem Umbau ist ein Wasserspielplatz geplant

Was ihn und andere beruhigen dürfte: Die Wasserläufe und kleinen Kuhlen, in denen an heißen Tagen geplanscht werden kann, werden sich verändern – in der Neuplanung für den Spielplatz ist aber weiter ein Wasserspielplatz vorgesehen. Angedacht sei eine modellierte Fläche aus Spritzbeton, die in Frühling, Herbst und Winter auch als Roller- oder Skate-Fläche genutzt werden könne, erklärt Imke Poeschel, Projektleiterin bei der Stadt Bochum für die Sanierung des Stadtparks. Auf der Fläche sollen zudem Nebeldüsen und Fontänenfelder für Abkühlung an heißen Tagen sorgen.

Imke Poeschel, Projektleiterin bei der Stadt Bochum für den Stadtpark-Umbau, und Bernward Engelke von „NRW Urban“ haben erste Pläne zur Neugestaltung des Spielplatzes vorgestellt – und Bürgerwünsche eingesammelt. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Vor wenigen Tagen haben die Projektplaner von Stadt und „NRW Urban“ bei einem Ortstermin am Spielplatz erste Ideen vorgestellt – und Anregungen der Besuchenden eingesammelt. Was dabei am häufigsten gewünscht wurde, fasst Julia Lumme von „NRW Urban“ zusammen:

Angebote für alle Altersklassen, auch die Kleinsten

Trampoline und Kletterparcours

Sitz- und Picknickmöglichkeiten und Bäume

Regen- und Sonnenschutz

eine öffentliche Toilette in der Nähe

Stadtpark-Spielplatz soll barrierefrei gestaltet werden

Man wolle die Qualitäten des Spielplatzes erhalten, betont Lumme. Wiederholt sei bei dem Ortstermin zur Sprache gekommen, dass es schön sei, dass die Anlage bislang für verschiedene Altersgruppen geeignet sei. Dass ein Wasserspielplatz erhalten werden soll, darüber seien viele Familien glücklich.

Die Detailplanung ist noch offen, bislang gibt es auch keine Visualisierungen, sondern nur Beispielbilder von möglichen Spielgeräten. Fest steht, so viel wurde beim Ortstermin deutlich, dass der gesamte Spielplatz nach der Umgestaltung barrierefrei gestaltet und beispielsweise auch mit Rollstühlen befahrbar sein soll. Heißt: Die Sandfläche werde besser eingefasst als bislang, erklärt Imke Poeschel. Drumherum komme ein Fallschutzbereich.

Der Wunsch nach einer Toilette in der Nähe soll erhört werden: Die Verantwortlichen planen eine neue Anlage, gelegen etwa zwischen Spielplatz und Milchhäuschen. Die Minigolfanlage neben dem Spielplatz soll erhalten und ins Gesamtkonzept eingebunden werden. Auch über Fahrradabstellflächen werde nachgedacht, das sei aber noch nicht ausgearbeitet. Im Herbst 2023 soll die Entwurfsplanung starten.

Bürgerinnen und Bürger können in diesem Planungsstadium noch Anregungen loswerden – möglich ist das bis zum 22. September via E-Mail an stadtpark@nrw-urban.de.

